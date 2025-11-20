La Intendencia de Montevideo implementará cambios en recolección de residuos desde esta semana: los detalles

La Intendencia de Montevideo (IM) comienza la implementación de un cambio en la modalidad de recolección de residuos en la ciudad , con la entrega de los primeros contenedores intradomiciliarios en el Cerro . Esta acción marca el inicio de una serie de transformaciones que tienen como objetivo reducir la cantidad de contenedores en la vía pública, promoviendo un modelo más eficiente y sostenible.

El plan presentado por la administración del intendente Mario Bergara busca que, al finalizar su gestión, el 60% de la población cuente con contenedores dentro de sus hogares o predios, y que la cantidad de contenedores ubicados en la vía pública se reduzca a menos de la mitad.

Leonardo Herou, director del Departamento de Desarrollo Ambiental, destacó que esta es la primera etapa de un proceso que se llevará a cabo “barrio a barrio”, y que implicará un esfuerzo educativo en materia ambiental. “Será un proceso que traerá muy buenos resultados ambientales para Montevideo” , afirmó.

La experiencia piloto comenzará en el Cerro, donde se entregarán los primeros contenedores intradomiciliarios, se retirarán algunos de los contenedores en la vía pública y se instalarán islas de reciclaje. Luego, el plan continuará en los barrios de Capurro y Carrasco , con el objetivo de extenderse a otras zonas de la ciudad a lo largo de 2025. En total, la Intendencia busca reducir los 11.300 contenedores actualmente instalados en Montevideo a menos de la mitad hacia el final de la gestión.

Herou también subrayó que para llevar adelante esta transformación se trabaja de manera conjunta con los municipios, los consejos vecinales y la comunidad organizada. Se realizarán actividades en los barrios para entregar los contenedores, y el rol de los vecinos será clave en el proceso. “En cada barrio se generará un grupo de WhatsApp para escuchar sus comentarios, aportes e inquietudes”, comentó el director.

En esta primera etapa, se acordó retirar unos 500 contenedores hasta principios del próximo año. El próximo sábado 22 de noviembre, la Intendencia comenzará la entrega de los primeros contenedores en complejos habitacionales del Cerro. “Serán unas mil familias las que cambiarán su modalidad a partir de este fin de semana”, explicó Herou.

El nuevo sistema implica que los vecinos saquen sus contenedores tres veces por semana en el horario en que pase el camión recolector, y luego los guarden nuevamente, como ya ocurre en algunas zonas de Montevideo, como Santiago Vázquez. “De esta manera, los residuos no estarán en la vía pública porque el contenedor solo se saca cuando pasa el camión, estará por un momento en la puerta y luego volverá a guardarse”, explicó.

Además, en algunos barrios, el sistema de recolección se diferenciará según el tipo de residuo. “Tendremos dos días para los residuos mezclados que no se reciclan, y un día distinto, con otro camión, para los materiales reciclables”, adelantó Herou.

En esta etapa, las familias recibirán su contenedor y podrán acceder a equipos para el reciclaje en lugares vigilados. También se ofrecerán compostadoras con lombrices a quienes deseen sumarse al compostaje. “En una segunda etapa, les daremos el segundo contenedor. La idea es que, en la medida en que se adhieran, las familias puedan recibir hasta tres dispositivos de la IM”, agregó.

El proceso no solo está dirigido a los hogares, sino también a los comercios y empresas, con el objetivo de que clasifiquen sus residuos y dejen de utilizar el equipamiento de la vía pública para desechos reciclables. En este sentido, la Intendencia creará un sello socioambiental para reconocer públicamente a las empresas que implementen estrategias de inclusión social en la recolección de residuos.

Herou concluyó señalando que este proceso implica un cambio cultural importante, y recordó que ya se está trabajando con 70 escuelas para profundizar la educación ambiental y fomentar la clasificación de residuos. Además, destacó que el trabajo continuará con liceos, centros de UTU, cooperativas y la comunidad en general. "Nuestro objetivo es lograr un Montevideo más limpio, con menos residuos, reciclando y compostando", concluyó.