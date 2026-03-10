Mientras en México informan que tambalea en su puesto, el Loco Abreu pidió un psicólogo para sus jugadores, porque "las redes invaden con mucha mierda"; mirá el video

Sebastián "Loco" Abreu habló en conferencia de prensa como director técnico de Xolos de Tijuana después de la derrota sufrida como locales 2-1 ante León por la Liga MX de México.

El equipo del uruguayo llevaba 17 partidos invicto jugando en su estadio, y en este último compromiso, perdió el mismo.

Xolos de Tijuana está complicado para poder acceder a la Liguilla final por el título y en ese contexto, en las últimas horas se manejó la posibilidad de que el club le rescinda el contrato.

Sebastián Abreu habló en la conferencia posterior a la derrota de Xolos ante León por 2-1 por la fecha 10 de la Liga MX.

Entre muchas cosas que dijo durante 29 minutos, se destacó el pedido de un psicólogo para sus futbolistas.

"Necesitamos tener un psicólogo. Antiguamente se decía que el técnico es el psicólogo del grupo", comenzó diciendo el Loco.

Y agregó: "Hay aspectos individuales que solo el profesional que para eso se preparó, puede encontrar la llavecita de mentalmente, cómo poder abrir ese trastorno. ¿Por qué? Porque hoy los chicos viven otra realidad, no es la nuestra. Hoy las redes sociales te invaden de mucha mierda y ellos leen todo eso, leen las críticas, a veces sin mucho fundamento, pero los afecta".

"Ven la realidad de las redes para saber cómo los están viendo. Uno sabe cuándo juega bien o cuándo juega mal. No necesitás ir a una red social para saber si lo hiciste bien o mal. Pero si jugaste mal, ¿para qué vas a ir a la red social a nutrirte de mierda que lo único que va a hacer es contaminarte?", finalizó el entrenador de Tijuana.

Aquí se puede ver el video: