Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MÉXICO

Mientras en México informan que tambalea en su puesto, el Loco Abreu pidió un psicólogo para sus jugadores, porque "las redes invaden con mucha mierda"; mirá el video

El entrenador de Xolos de Tijuana de México, habló durante media hora en conferencia de prensa y destacó un punto medular

10 de marzo 2026 - 17:27hs
Sebastián Abreu

Sebastián Abreu

Sebastián "Loco" Abreu habló en conferencia de prensa como director técnico de Xolos de Tijuana después de la derrota sufrida como locales 2-1 ante León por la Liga MX de México.

El equipo del uruguayo llevaba 17 partidos invicto jugando en su estadio, y en este último compromiso, perdió el mismo.

Xolos de Tijuana está complicado para poder acceder a la Liguilla final por el título y en ese contexto, en las últimas horas se manejó la posibilidad de que el club le rescinda el contrato.

Abreu pidió un psicólogo para el equipo

Sebastián Abreu habló en la conferencia posterior a la derrota de Xolos ante León por 2-1 por la fecha 10 de la Liga MX.

Maximiliano Gómez
APERTURA

La razón por la cual Nacional enfrentará a Wanderers el viernes y no el sábado por el Torneo Apertura

Festejo de Federico Valverde con Real Madrid
CHAMPIONS LEAGUE

La sugestiva prohibición de Real Madrid de Federico Valverde a sus hinchas para el partido ante Manchester City por la Champions League

Entre muchas cosas que dijo durante 29 minutos, se destacó el pedido de un psicólogo para sus futbolistas.

"Necesitamos tener un psicólogo. Antiguamente se decía que el técnico es el psicólogo del grupo", comenzó diciendo el Loco.

Y agregó: "Hay aspectos individuales que solo el profesional que para eso se preparó, puede encontrar la llavecita de mentalmente, cómo poder abrir ese trastorno. ¿Por qué? Porque hoy los chicos viven otra realidad, no es la nuestra. Hoy las redes sociales te invaden de mucha mierda y ellos leen todo eso, leen las críticas, a veces sin mucho fundamento, pero los afecta".

"Ven la realidad de las redes para saber cómo los están viendo. Uno sabe cuándo juega bien o cuándo juega mal. No necesitás ir a una red social para saber si lo hiciste bien o mal. Pero si jugaste mal, ¿para qué vas a ir a la red social a nutrirte de mierda que lo único que va a hacer es contaminarte?", finalizó el entrenador de Tijuana.

Aquí se puede ver el video:

Embed

Temas:

Sebastián Abreu Xolos Tijuana Redes sociales

Seguí leyendo

Las más leídas

Mauricio Nanni durante su etapa como gerente deportivo de Wanderers
TRISTEZA

Falleció Mauricio Nanni, exarquero y gerente deportivo de Wanderers: tenía 46 años

Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid
CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid vs Manchester City: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por la Champions League

Lorenzo Couture
PEÑAROL

Peñarol no tiene paz con las lesiones: un juvenil que es convocado con regularidad por Diego Aguirre también se lesionó el hombro

Maximiliano Gómez
APERTURA

La razón por la cual Nacional enfrentará a Wanderers el viernes y no el sábado por el Torneo Apertura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos