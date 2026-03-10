Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

Plan "Pozo Cero" en Canelones: intendencia promete reparar los baches en tres días a partir de este año

Si bien aún no está definido el monto, el intendente Legnani estimó en US$ 5 millones el gasto anual para esta iniciativa

10 de marzo 2026 - 17:58hs
Archivo Intendencia de Canelones. Bacheo en calle
Archivo Intendencia de Canelones

La Intendencia de Canelones comenzará a implementar un plan llamado “Pozo Cero” por el que se promete dar solución a los baches de las calles del departamento con reparaciones más rápidas y de mejor calidad que las actuales.

El anuncio lo hizo días atrás el intendente Francisco Legnani en entrevista con el programa Quien es Quien (Diamante FM), donde detalló que existirá una aplicación para que los vecinos puedan denunciar dónde hay baches.

El director de Obras de la intendencia, Federico Rolón, explicó a El Observador que la iniciativa surgió de una empresa, que se comprometió a realizar las obras en las primeras 72 horas.

Ante esto, la comuna decidió “reformular el proyecto” e incluir este punto en la licitación que se abrirá en los próximos meses y que también incluye “obras de infraestructura, de mantenimiento, de cordones, de alcantarilla y de limpieza”.

“La comuna ya está trabajando en el desarrollo de la aplicación. Vamos a iniciar el plan de 72 horas de bacheo. Vamos a implementarlo a finales de 2026”, dijo Rolón.

En la APP, que “seguramente será de acceso público con algún apartado especial para los alcaldes”, se podrá denunciar la presencia de pozos y la comuna se compromete a dar “respuesta inmediata”.

Además, Rolón indicó que se buscará mejorar la “calidad” del trabajo. Actualmente, explicó, se trabaja con “asfalto frío”, que “dura un par de meses y se vuelve a bachear”. “Eso no tiene sentido. Entonces lo que va a tener que hacer la empresa es cortar el asfalto existente y echar un asfalto caliente que es el mismo con el que se hace la calle”.

Si bien aún no está definido el monto, el intendente estimó en US$ 5 millones el gasto anual para esta iniciativa.

