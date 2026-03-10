Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / CHAMPIONS LEAGUE

Tras dos gruesos errores que costaron dos goles, Kinsky, el arquero de Tottenham fue sustituido a los 15 minutos ante Atlético de Madrid; mirá los videos

El golero del equipo en el que está lesionado el uruguayo Rodrigo Bentancur, fue la nota de la noche madrileña

10 de marzo 2026 - 18:02hs
El arquero checo del Tottenham, Antonin Kinsky, tras encajar un gol durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Atlético de Madrid y Tottenham en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE / Kiko Huesca

El arquero checo del Tottenham, Antonin Kinsky, tras encajar un gol durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Atlético de Madrid y Tottenham en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE / Kiko Huesca

FOTO: EFE

Atlético de Madrid enfrentó este martes como local a Tottenham Hotspur de Inglaterra por la ida de los octavos de final de la Champions League y consiguió una resonante goleada.

Pero la nota diferente se dio con el arquero del equipo del uruguayo Rodrigo Bentancur -quien sigue sin poder jugar debido a su lesión-, Antonín Kinsky.

El golero checo cometió dos horrores en los primeros 14 minutos que le costaron dos primeros goles.

Los errores y horrores de Kinsky

Fue una pesadilla con pocos precedentes en la historia de la Champions League.

Sebastián Abreu
MÉXICO

Mientras en México informan que tambalea en su puesto, el Loco Abreu pidió un psicólogo para sus jugadores, porque "las redes invaden con mucha mierda"; mirá el video

Maximiliano Gómez
APERTURA

La razón por la cual Nacional enfrentará a Wanderers el viernes y no el sábado por el Torneo Apertura

Luego de dos gruesos errores catastróficos de Antonín Kinsky bajo los tres palos, el entrenador Igor Tudor dispuso reemplazarlo por Guglielmo Vicario en el minuto 16, cuando ya perdían 3-0 el partido ante Atlético Madrid por la ida de octavos de final.

Pese a la modificación, la sangría no frenó, porque llegó el cuarto del colchonero en el Estadio Metropolitano a cargo de Robin Le Normand, con Vicario como nueva víctima.

A los 5 minutos llegó el 1-0 a través de Llorente, tras un resbalón de Kinsky.

Aquí se puede ver el primer error del arquero:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031463238462747015?s=20&partner=&hide_thread=false

Minutos después a los 14' llegó el segundo, y a los 15', el tercero de Julián Álvarez tras otro grueso error del arquero checo de Tottenham Hotspur.

Aquí se puede ver:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031465952856985611?s=20&partner=&hide_thread=false

Un minuto después, a los 16', el excompañero de Paolo Montero en su época de jugador, Igor Tudor, técnico de los ingleses, lo sacó de la cancha.

Aquí se puede ver el momento:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031466825704264093?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Atlético de Madrid Tottenham rodrigo bentancur Champions League

Seguí leyendo

Las más leídas

Mauricio Nanni durante su etapa como gerente deportivo de Wanderers
TRISTEZA

Falleció Mauricio Nanni, exarquero y gerente deportivo de Wanderers: tenía 46 años

Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid
CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid vs Manchester City: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por la Champions League

Lorenzo Couture
PEÑAROL

Peñarol no tiene paz con las lesiones: un juvenil que es convocado con regularidad por Diego Aguirre también se lesionó el hombro

Maximiliano Gómez
APERTURA

La razón por la cual Nacional enfrentará a Wanderers el viernes y no el sábado por el Torneo Apertura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos