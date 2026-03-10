Tras dos gruesos errores que costaron dos goles, Kinsky, el arquero de Tottenham fue sustituido a los 15 minutos ante Atlético de Madrid; mirá los videos

Atlético de Madrid enfrentó este martes como local a Tottenham Hotspur de Inglaterra por la ida de los octavos de final de la Champions League y consiguió una resonante goleada.
Pero la nota diferente se dio con el arquero del equipo del uruguayo Rodrigo Bentancur -quien sigue sin poder jugar debido a su lesión-, Antonín Kinsky.
El golero checo cometió dos horrores en los primeros 14 minutos que le costaron dos primeros goles.
Los errores y horrores de Kinsky
Fue una pesadilla con pocos precedentes en la historia de la Champions League.
Luego de dos gruesos errores catastróficos de Antonín Kinsky bajo los tres palos, el entrenador Igor Tudor dispuso reemplazarlo por Guglielmo Vicario en el minuto 16, cuando ya perdían 3-0 el partido ante Atlético Madrid por la ida de octavos de final.
Pese a la modificación, la sangría no frenó, porque llegó el cuarto del colchonero en el Estadio Metropolitano a cargo de Robin Le Normand, con Vicario como nueva víctima.
A los 5 minutos llegó el 1-0 a través de Llorente, tras un resbalón de Kinsky.
Aquí se puede ver el primer error del arquero:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031463238462747015?s=20&partner=&hide_thread=false
Minutos después a los 14' llegó el segundo, y a los 15', el tercero de Julián Álvarez tras otro grueso error del arquero checo de Tottenham Hotspur.
Aquí se puede ver:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031465952856985611?s=20&partner=&hide_thread=false
Un minuto después, a los 16', el excompañero de Paolo Montero en su época de jugador, Igor Tudor, técnico de los ingleses, lo sacó de la cancha.
Aquí se puede ver el momento:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031466825704264093?s=20&partner=&hide_thread=false