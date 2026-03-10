La razón por la cual Nacional enfrentará a Wanderers el viernes y no el sábado por el Torneo Apertura

Nacional jugará el próximo viernes a la hora 20 contra Wanderers en el Gran Parque Central en lo que será el primer encuentro que abrirá la sexta fecha del Torneo Apertura.

Los tricolores debían jugar este próximo sábado, pero hubo una razón por la que pidieron que se adelantara el encuentro.

No hay que olvidar que el técnico Jadson Viera se juega mucho en dicho compromiso ante los bohemios, ya que el pasado lunes, la comisión directiva tricolor le dio el visto bueno para que continuara, luego de la derrota por 3-1 ante Juventud de Las Piedras del domingo anterior.

En ese contexto, no puede perder otro compromiso, porque su puesto podría quedar en serio riesgo.

El viernes por el básquetbol

Nacional finalmente no jugará el sábado y sí lo hará el próximo viernes en el Gran Parque Central.

Wanderers de Mathías Corujo será el rival que intentará complicarle las cosas.

La decisión de jugar el viernes y no el sábado -como le correspondía- se debe a un pedido que le realizó a la Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), porque justamente el sábado, los tricolores se juegan el pasaje al Final Four de la Basketball Champions League Americas al enfrentar a Paisas de Colombia en Paysandú.