El Observador / Fútbol / APERTURA

La razón por la cual Nacional enfrentará a Wanderers el viernes y no el sábado por el Torneo Apertura

Los tricolores serán los que abrirán la sexta fecha recibiendo a los bohemios en el Gran Parque Central

10 de marzo 2026 - 15:50hs
Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Foto: Dante Fernández / Focouy

Nacional jugará el próximo viernes a la hora 20 contra Wanderers en el Gran Parque Central en lo que será el primer encuentro que abrirá la sexta fecha del Torneo Apertura.

Los tricolores debían jugar este próximo sábado, pero hubo una razón por la que pidieron que se adelantara el encuentro.

En ese contexto, no puede perder otro compromiso, porque su puesto podría quedar en serio riesgo.

El viernes por el básquetbol

Nacional finalmente no jugará el sábado y sí lo hará el próximo viernes en el Gran Parque Central.

Wanderers de Mathías Corujo será el rival que intentará complicarle las cosas.

La decisión de jugar el viernes y no el sábado -como le correspondía- se debe a un pedido que le realizó a la Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), porque justamente el sábado, los tricolores se juegan el pasaje al Final Four de la Basketball Champions League Americas al enfrentar a Paisas de Colombia en Paysandú.

Temas:

Nacional Gran Parque Central Wanderers jadson viera

