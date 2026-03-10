El sentido mensaje de Peñarol por la muerte de Mauricio Nanni a los 46 años

El exarquero de Wanderers y de la selección uruguaya, Mauricio Nanni murió en la noche de este lunes con 46 años y su club dio a conocer el hecho.
Nanni también había trabajado como gerente deportivo de los bohemios.
Como futbolista, también se desempeñó en Racing de Santander y Racing Ferrol de España, y en Marathón de Honduras.
El saludo de Peñarol
Este martes en la mañana, Peñarol emitió un sentido mensaje en sus redes sociales para recordar a Mauricio Nanni.
"El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Mauricio Nanni, exjugador de identificación plena con el Montevideo Wanderers Fútbol Club, del cual fue también funcionario", comienza.
Y prosigue: "A sus familiares, a sus amigos y a @mwfc_oficial, el apretado abrazo en tan difícil momento".
