El Observador / Fútbol / FÚTBOL

El sentido mensaje de Peñarol por la muerte de Mauricio Nanni a los 46 años

El club aurinegro recordó al exarquero de Wanderers y de la selección uruguaya en sus redes sociales

10 de marzo 2026 - 12:28hs
20260310 Mauricio Nanni

El exarquero de Wanderers y de la selección uruguaya, Mauricio Nanni murió en la noche de este lunes con 46 años y su club dio a conocer el hecho.

Nanni también había trabajado como gerente deportivo de los bohemios.

Como futbolista, también se desempeñó en Racing de Santander y Racing Ferrol de España, y en Marathón de Honduras.

El saludo de Peñarol

Este martes en la mañana, Peñarol emitió un sentido mensaje en sus redes sociales para recordar a Mauricio Nanni.

Hinchas de Unión Atlética atacaron la sede de Malvín 
LIGA URUGUAYA

Unión Atlética sancionado con quita de cinco puntos y una fuerte multa por agresión a jugadores de Malvín

La AUF aplazó el partido entre Tacuarembó y La Luz, que iba a jugarse en el Goyenola. (Archivo)
SEGUNDA

Así se jugará la primera fecha de la Segunda División Profesional, que empezó con polémica por un partido aplazado: días, horas y canchas

"El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Mauricio Nanni, exjugador de identificación plena con el Montevideo Wanderers Fútbol Club, del cual fue también funcionario", comienza.

Y prosigue: "A sus familiares, a sus amigos y a @mwfc_oficial, el apretado abrazo en tan difícil momento".

Mauricio Nanni Wanderers Peñarol

