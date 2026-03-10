Unión Atlética sancionado con quita de cinco puntos y una fuerte multa por agresión a jugadores de Malvín

El Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) sancionó a Unión Atlética con la quita de cinco puntos, cierre de cancha por cuatro partidos y una multa de 20.000 Unidades Indexadas por un grave episodio de violencia protagonizado por hinchas del club tras el clásico con Malvín, disputado el pasado 19 de febrero en el Palacio Peñarol.

La sanción se originó a partir de una denuncia presentada por Malvín por un incidente generado tras la derrota de Unión Atlética por 79-73 , cuando un grupo violento de entre 15 y 20 seguidores del equipo azulgrana se trasladó hasta las inmediaciones de la sede de Malvín, en la intersección de avenidas Rivera y Legrand .

Según la denuncia, varios de los agresores tenían el rostro cubierto y portaban objetos contundentes e incluso armas blancas , con los que atacaron a dirigentes y jugadores del club local, los cuales estaban acompañados por familiares.

De acuerdo con el expediente, los hinchas lanzaron piedras y botellas , provocaron daños en vehículos y en un local gastronómico de la zona y agredieron a personas que se encontraban celebrando la victoria de Malvín. Entre los presentes había niños y una mujer embarazada .

Malvín sostuvo en su denuncia que el hecho “no se trató de un episodio aislado ni espontáneo”, sino de una agresión organizada vinculada directamente con el resultado del partido.

Las pruebas analizadas por el Tribunal

El Tribunal de Penas, en el que actuaron Walter Martinez, Fernando Rígoli y Carlos Scuro, consideró especialmente videos, testimonios e informes policiales que documentaron el ataque.

Las imágenes revelaron que un grupo de agresores golpeó a personas en la calle y perseguieron a una de ellas con un cuchillo, lo que obligó a los presentes a refugiarse dentro del local.

Los registros también permitieron identificar que varios de los atacantes vestían ropa con los colores de Unión Atlética y que algunos de ellos habían estado previamente en el partido.

A su vez, un informe de la Dirección General de Seguridad en el Deporte del Ministerio del Interior confirmó que se trató de un episodio de violencia entre parcialidades ocurrido pasada la medianoche y que cuatro personas fueron identificadas, con actuaciones en manos de la Fiscalía.

La responsabilidad del club y el alcance del fallo

El Tribunal determinó que los hechos encuadran como actos de violencia cometidos fuera del transcurso de un encuentro, previstos en el artículo 119 del Código Disciplinario Deportivo.

La resolución señala que, aunque el incidente ocurrió más de dos horas después del partido y fuera del estadio, existe un nexo causal directo con el evento deportivo, ya que los agresores habían asistido al encuentro y actuaron motivados por el resultado del clásico.

Además, el reglamento establece la responsabilidad objetiva de los clubes por la conducta de sus hinchas, lo que derivó en la sanción para Unión Atlética.

Las sanciones aplicadas

El fallo dispuso tres castigos para el club:

Multa: 20.000 Unidades Indexadas (UI)

Cierre de cancha: 4 partidos.

Quita de puntos: 5 unidades en el campeonato en disputa.

El Tribunal también consideró agravantes, como la gravedad de la agresión, la participación colectiva del grupo y el hecho de que el ataque ocurrió en las inmediaciones de la sede del club rival y lejos del escenario del partido, lo que interpretó como un intento de eludir controles de seguridad.

El fallo se emitió el lunes 9 de marzo. El valor de la UI a ese día es de $ 6,4811 por lo cual la multa asciende a $ 129.622.

Impacto deportivo

La quita de puntos se aplicará en el torneo que Unión Atlética disputa actualmente, correspondiente a la fase reclasificatoria de la Liga Uruguaya de Basketball 2025-2026.

La UA estaba con 34 puntos y estaba segundo detrás de Biguá en zona de clasificación a playoffs, pero ahora quedó con 29

El fallo busca, según el propio Tribunal, reforzar la prevención de la violencia en el deporte y proteger el espectáculo para el público y las familias.

En julio de 2024, la hinchada de Unión Atlética le había generado otra importante sanción al club, luego de un incidente dantesco ocurrido en plena cancha de Sayago por la Liga de Ascenso.

La UA sufrió quita de tres puntos, se le dio por perdido el partido y si bien no se le quitó el punto de presentación fue multado con 13 mil UI y dos cierres de cancha.

La respuesta de Unión Atlética: "El fallo es exagerado"

Unión Atlética reaccionó al fallo con un comunicado en el que calificó al mismo como una "multa exagerada".

"En la noche de hoy el Tribunal de Penas de la FUBB, sancionó a la UA con la quita de 5 puntos, pérdida de 4 localías y una multa de 20 mil Ul. Una multa exagerada para un suceso de violencia que sucedió de madrugada y a 8 km del escenario deportivo (y que condenamos oportunamente). Más allá de todo vamos a seguir compitiendo con la misma valentía y respeto de siempre. Y es por esta razón que hemos abonado la multa para jugar los partidos en casa con nuestra gente y seguir llevando la fiesta al barrio. Este club de 104 años de básquet no se quiebra fácilmente. Y este proyecto de la UA en la Liga seguirá adelante con la solidaridad de hinchas, socios, padres y madres de los 200 chicos y chicas de Formativas, con los vecinos, y con todo el barrio, que seguramente seguirán llenando la cancha con PASIÓN Y RESPETO".

La dirigencia de la UA deberá pagar la multa impuesta y pagó ya otro importe para levantar el castigo de puertas cerradas de su escenario. Esa parbásquetbolte del fallo era redimible por el pago de multa.