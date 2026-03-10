Las redes despiden a Mauricio Nanni: "Gracias por todo"

La muerte del exfutbolista uruguayo Mauricio Nanni , a los 46 años, despertó una ola de sentidos mensajes de despedida en las redes sociales.

El fallecimiento del emblemático arquero de Montevideo Wanderers fue confirmado este martes por la propia institución donde se desempeñaba como gerente deportivo. "A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias", subrayó el "bohemio" a través de X (exTwitter).

Nacido el 12 de julio de 1979, fue golero profesional desde 1997 a 2015, habiendo atajado también en Racing de Santander y Racing Ferrol de España, Marathón de Honduras, Defensor Sporting , Aucas de Ecuador , Bella Vista , Niki Volou de Grecia, Huracán de Comodoro Rivadavia, Cerrito y Villa Española .

Jorge Barrios , actual presidente de Wanderers , lamentó en Minuto 1 (Carve Deportiva): “Es una pérdida, hace tiempo él estaba sufriendo de una enfermedad tan mala. Hoy la familia Bohemia despide a un gran deportista, un gran padre, un gran amigo y un compañero de trabajo. Mauricio por Wanderers luchaba en todos los frentes de ataque”.

Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias. El velatorio será hoy de 10:00H a 13:00H en Luis Moro Sayago. QEPD pic.twitter.com/w3OSKII3y7

FÚTBOL El sentido mensaje de Peñarol por la muerte de Mauricio Nanni a los 46 años

Por su parte, Daniel Carreño indicó en Radio Sport 890: “Estamos atravesando estas horas con mucho dolor. Hacía mucho tiempo que Nanni venía luchando. Es muy doloroso. Uno se hace preguntas y no encuentra respuestas. Era un gran amigo”.

Desde la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) aseguraron estar de "luto" por la muerte de Nanni y enviaron sus condolencias para familia y amigos.

Embed

La MUFP está de luto por el fallecimiento de Mauricio Nanni.

Nuestras condolencias para su familia y amigos. #AhoraMásQueNunca pic.twitter.com/njAOzTcRdt — MUFP (@Mutual_Uru) March 10, 2026

Misma postura adoptó el Consejo Directivo de Liverpool Fútbol Club, al expresar su "profundo pesar".

Embed El Consejo Directivo de Liverpool Fútbol Club expresa su profundo pesar por el reciente fallecimiento de Mauricio Nanni, exjugador y gerente deportivo del Montevideo Wanderers.



Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, allegados y a toda la familia de… — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) March 10, 2026

El Real Racing Club también se sumó a las manifestaciones de cariño, al rememor el paso de Nannis por la institución "verdiblanca" en dos partidos de la Copa del Rey el curso 2004/05.

Embed El Real Racing Club lamenta el fallecimiento de su exguardameta Mauricio Nanni Lima



Defendió la camiseta verdiblanca en dos partidos de la Copa del Rey el curso 2004/05https://t.co/9Gcg2uLQmD pic.twitter.com/SZywsNdpxu — Real Racing Club (@realracingclub) March 10, 2026

¿De qué murió Mauricio Nanni?

Mauricio Nanni luchaba contra un cáncer que le fue diagnosticado meses atrás. De 46 años, se sometió a una serie de tratamiento e intervenciones y en ese período llegó a un acuerdo con Wanderers para no continuar en el cargo debido a las complicaciones que arrastró por la enfermedad.