Las redes despiden a Mauricio Nanni: "Gracias por todo"

El fallecimiento del emblemático arquero de Montevideo Wanderers fue confirmado este martes por la propia institución donde se desempeñaba como gerente deportivo.

10 de marzo 2026 - 10:58hs
Muerte de Mauricio Nanni

La muerte del exfutbolista uruguayo Mauricio Nanni, a los 46 años, despertó una ola de sentidos mensajes de despedida en las redes sociales.

El fallecimiento del emblemático arquero de Montevideo Wanderers fue confirmado este martes por la propia institución donde se desempeñaba como gerente deportivo. "A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias", subrayó el "bohemio" a través de X (exTwitter).

Nacido el 12 de julio de 1979, fue golero profesional desde 1997 a 2015, habiendo atajado también en Racing de Santander y Racing Ferrol de España, Marathón de Honduras, Defensor Sporting, Aucas de Ecuador, Bella Vista, Niki Volou de Grecia, Huracán de Comodoro Rivadavia, Cerrito y Villa Española.

Jorge Barrios, actual presidente de Wanderers, lamentó en Minuto 1 (Carve Deportiva): “Es una pérdida, hace tiempo él estaba sufriendo de una enfermedad tan mala. Hoy la familia Bohemia despide a un gran deportista, un gran padre, un gran amigo y un compañero de trabajo. Mauricio por Wanderers luchaba en todos los frentes de ataque”.

Mauricio Nanni durante su etapa como gerente deportivo de Wanderers
TRISTEZA

Falleció Mauricio Nanni, exarquero y gerente deportivo de Wanderers: tenía 46 años

el sentido mensaje de penarol por la muerte de mauricio nanni a los 46 anos
FÚTBOL

El sentido mensaje de Peñarol por la muerte de Mauricio Nanni a los 46 años

Por su parte, Daniel Carreño indicó en Radio Sport 890: “Estamos atravesando estas horas con mucho dolor. Hacía mucho tiempo que Nanni venía luchando. Es muy doloroso. Uno se hace preguntas y no encuentra respuestas. Era un gran amigo”.

Desde la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) aseguraron estar de "luto" por la muerte de Nanni y enviaron sus condolencias para familia y amigos.

Misma postura adoptó el Consejo Directivo de Liverpool Fútbol Club, al expresar su "profundo pesar".

El Real Racing Club también se sumó a las manifestaciones de cariño, al rememor el paso de Nannis por la institución "verdiblanca" en dos partidos de la Copa del Rey el curso 2004/05.

¿De qué murió Mauricio Nanni?

Mauricio Nanni luchaba contra un cáncer que le fue diagnosticado meses atrás. De 46 años, se sometió a una serie de tratamiento e intervenciones y en ese período llegó a un acuerdo con Wanderers para no continuar en el cargo debido a las complicaciones que arrastró por la enfermedad.

