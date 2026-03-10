Dólar
CHAMPIONS LEAGUE

La sugestiva prohibición de Real Madrid de Federico Valverde a sus hinchas para el partido ante Manchester City por la Champions League

El club merengue tomó una resolución en las últimas horas para aplicar en el Estadio Santiago Bernabéu

10 de marzo 2026 - 13:31hs
Festejo de Federico Valverde con Real Madrid

EFE

Con Federico Valverde, Real Madrid enfrentará este miércoles a Manchester City por el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League en el Estadio Santiago Barnabéu.

Real Madrid tomó una resolución inédita para con sus hinchas en el partido contra los ingleses.

Cabe recordar que el pasado 25 de febrero, antes de iniciarse el encuentro ante Benfica, las cámaras de la retransmisión captaron a un asiduo hincha en la tribuna de los fanáticos llamada "Grada Fans" de animación realizando el saludo nazi.

el sentido mensaje de penarol por la muerte de mauricio nanni a los 46 anos
FÚTBOL

El sentido mensaje de Peñarol por la muerte de Mauricio Nanni a los 46 años

la lectura de labios del escandalo a pinas y patadas entre cruzeiro y atletico mineiro que termino con 23 expulsados: que se dijeron los jugadores
BRASIL

La lectura de labios del escándalo a piñas y patadas entre Cruzeiro y Atlético Mineiro que terminó con 23 expulsados: qué se dijeron los jugadores

Por esto, el club fue sancionado por la UEFA con 15.000 euros, a la vez que los presididos por Florentino Pérez echaron del padrón social al sujeto.

La decisión de Real Madrid con sus hinchas

Lo ocurrido con ese único hincha, llevó a una reunión entre el director del área social de Real Madrid, José Luis Sánchez, con representantes de las principales peñas que concurren a esa tribuna de animación.

Según informa el diario Marca, "el mensaje del club fue tajante, nacido del enfado y la vergüenza que dejó lo ocurrido ante Benfica: terminantemente prohibido citar a Guardiola durante el partido (contra Manchester City). Un aviso contundente, sin margen de negociación, para evitar que la situación se repita y que una sanción que ahora duerme en período de prueba se active de golpe".

Es que Pep Guardiola, de gran pasado en el archirrival, Barcelona, nunca es bien recibido en el Estadio Santiago Bernabéu.

"También existen otro tipo de prohibiciones, como portar banderas de países, incluida la de España. Y sabe la Grada Fans que va a estar muy vigilada por lo que llaman los 'chalecos morados', miembros de seguridad que pone el club para comprobar que se cumplen todas las normas", agrega el medio español.

