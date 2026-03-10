Adolescente asesinado en Flor de Maroñas: hermana y dos primos pasaron a estar bajo el amparo del INAU

La hermana y dos primos de Jonathan Correa , el adolescente asesinado en Flor de Maroñas , fueron enviados a centros del INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay). De esta manera, dejaron de estar al cuidado de su abuela, sobre la que también pesaban acusaciones de violencia doméstica.

La hermana del adolescente de 15 años tiene nueve años y fue alojada en un centro de Puerta de entrada , lugar del instituto en que se la evalúa y luego se la deriva a otro sitio .

En cuanto a los dos primos del adolescentes se encuentran en un Centro de Acogimiento Familiar , espacio que tiene convenio con el INAU, según confirmó El Observador. Los tres menores de edad antes vivían con su abuela hasta que se detectaron episodios de violencia doméstica , según informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.

En redes sociales circuló un video en el que se observa a la abuela de Jonathan con dos niños , mientras agrede a uno de ellos.

El asesinato a golpes del adolescente Jonathan ocurrió sobre la madrugada del pasado viernes, por este caso fue imputado su padre por delitos de homicidio y violencia doméstica. El hombre deberá cumplir una prisión preventiva de seis meses mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía.

Otra prima del joven asesinado contó que él vivía en un contexto familiar marcado por la violencia. La joven aseguró que los padres del menor asesinado "lo utilizaban" por las "ayudas" del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la asignación. "Lo tenían a él por beneficio", explicó. En cuanto a su vínculo con Jonathan y la relación con la madre, mencionó que ella "no permitía mucho acercamiento".

Esta misma joven había dicho que estaba preocupada por sus familiares que seguían por ese entonces bajo la custodia de su abuela. "Queremos justicia, que esos nenes no sigan con la abuela. Así tengan que estar en un hogar, que no estén sufriendo lo que están sufriendo hoy en día", aseguró.

El ahora imputado deberá cumplir una prisión preventiva de seis meses mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía, según confirmó El Observador días atrás.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes en Flor de Maroñas, cuando encontraron el cuerpo del menor de edad en una zanja de este barrio de Montevideo. Desde un primer momento se investigó como "muerte dudosa".

Según había informado la familia, la situación inició en la noche del jueves, cuando el padre retó al joven "por tener malos modales con su madre" y lo dejó en penitencia mirando hacia la pared.

Tras un rato, le permitieron usar la computadora. Los adultos se fueron a descansar cerca de las 23:00, pero alrededor de las 03:00 del viernes la madre se levantó para ir al baño y notó que la cama de su hijo estaba vacía.

Los padres salieron al barrio a buscarlo y de regreso la perra de la familia comenzó a ladrar con insistencia hacia una zanja cercana. Allí encontraron al adolescente. Más tarde, el personal médico constató la muerte.