Barcazas con contenedores de basura y energía para la red eléctrica: Legnani visitó megaplanta en Shanghái con vistas a abastecer el nuevo proyecto de residuos en Canelones

La basura de Shanghái es depositada en contenedores y trasladada en barcazas a la planta en Laogang

Desde los 80’, bajar al sureste de Shanghái conducía a uno de los vertederos de basura más grandes del mundo. Con 24 millones de habitantes, estiman que hoy los despojos de todos sus hogares bastan para levantar cada día una torre de 21 metros en el medio del estadio de fútbol local Hongkou.

Hacia allí, rumbo a una zona periférica llamada Laogang, se desplazaron el jueves los tres intendentes que viajaron en la misión oficial del presidente Yamandú Orsi a China , acompañados por el empresario uruguayo José Guichón . Desde hace más de una década ya no hay vertedero, sino uno de los sitios más icónicos de valorización de residuos al que miran gobernantes locales: el Parque Ecológico Shanghái Laogang.

Las instalaciones de varios kilómetros cuadrados generan especial interés para el intendente de Canelones, Francisco Legnani , dadas las “conversaciones avanzadas” del empresario Guichón para que los operadores del parque en Shanghái sean los proveedores de equipamiento y asesoramiento de la futura planta de residuos en Villa Olmos , desde la ex fábrica de azulejos Metzen y Sena, según reconstruyó El Observador.

SISTEMA DE JUSTICIA Mala noticia para las investigaciones: se va la contadora que asesora a fiscalías especializadas y la Secretaría Antilavado pierde pieza clave

CHINA Misión oficial en China: Orsi ya se encuentra en Shanghái, la última ciudad que visitará previo a su regreso

Si bien la compañía uruguaya coteja distintas ofertas de proveedores –desde Brasil hasta Europa–, sus directivos observan que la industria china asegura calidad y un precio más conveniente.

Tras un sinuoso recorrido plagado de marchas y contramarchas, el Ministerio de Ambiente concedió a dos semanas de la asunción de Orsi la autorización ambiental a la empresa Morseloy SA –de Guichón– para administrar los residuos del departamento.

La solución acordada entonces con la Intendencia de Canelones admitió solo la construcción de plantas destinadas a la valorización de los desechos, y rechazó la propuesta de Morseloy SA en su iniciativa privada de instalar también un relleno sanitario en el sitio para el resto de los despojos sin provecho, dadas las “inquietudes” de localidades cercanas como Empalme Olmos y Pando.

La Junta Departamental de Canelones aprobó el proyecto el 17 de junio –solo con votos contrarios de tres ediles del Partido Nacional y manifestaciones desde las barras– y ahora falta la firma definitiva del contrato entre Morseloy y la comuna canaria. Tras la votación en la Junta, el intendente Legnani había declarado a El Observador que “no es la solución que los vecinos esperan”, pero que sí es “mucho mejor que lo que hay hoy”.

La negativa consensuada entre Ambiente y la intendencia supone la continuidad de Cañada Grande, nacido como vertedero en los ‘90 y al que sucesivos gobiernos –incluido el propio Orsi como intendente– le han buscado alternativas al reconocer que no tiene las obras de ingeniería adecuadas para ser un relleno sanitario. El sitio, cercano a las futuras plantas sobre Villa Olmos y el arroyo Pando, amontona unas 160 mil toneladas de basura por año y tiene el compromiso de parte de Ambiente y la comuna de ser clausurado en seis años.

Las autoridades apuestan a que el proyecto de Morseloy SA implica valorizar el 80% de los residuos urbanos canarios y desechar el 20% restante en Cañada Grande. La iniciativa incluye de hecho firmar en los próximos meses un contrato con UTE para la compra de energía producida por los Combustibles Sólidos de Residuos (CSR para caldera) y eventualmente el biogás generados en las plantas que serán construidas, contaron a El Observador fuentes de la compañía.

Dos años de obras

La planta visitada por Legnani, Guichón y los intendentes Nicolás Olivera (Paysandú) y Carlos Albisu (Salto) procesa la totalidad de los despojos orgánicos de Shanghái –unas 4.500 toneladas diarias– y el 80% de los residuos secos –unas 9 mil toneladas–.

La basura llega a las instalaciones en contenedores transportados por barcazas, y las plantas la convierten con distintos tipos de tratamientos en energía que va a la red eléctrica de la ciudad. El modelo de Shanghái ha sido ponderado como ejemplar por las autoridades chinas, que en un inicio contrataron a casi dos mil instructores para instrumentar el sistema de clasificación de basura en materiales "húmedos", "secos", "reciclables" y "peligrosos".

WhatsApp Image 2026-02-05 at 00.18.53 Sala de control desde la que se monitorea toda la operativa de las plantas Cedida a El Observador

El parque está a cargo del Shanghái Environmental Group –que tiene como principal propietario al Estado chino–, con quienes la empresa Morseloy SA está en conversaciones para asegurar el abastecimiento en las futuras instalaciones sobre Villa Olmos.

La compañía uruguaya –que está asesorada por el exjerarca de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch– estima una inversión total de unos US$ 50 millones, con la posibilidad de iniciar la construcción a fines de este año y ponerla en funcionamiento a fines de 2028.