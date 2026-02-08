Salvador Ferrer, CEO de Nobilis, habló en Agro en Punta sobre el valor de conectar dos mundos

“Quisimos destacar el rol de la actividad agropecuaria como activo estratégico dentro de la administración patrimonial , y enfatizar que las inversiones agropecuarias y el mundo de las inversiones financieras están más conectados de lo que en general pensamos . El portafolio financiero no compite con las inversiones agropecuarias, sino que las complementa y permite diversificar riesgos ", expresó el economista Salvador Ferrer , CEO de Nobilis .

Ferrer realizó para El Observador un balance tras una de las conferencias de mayor trascendencia en el conjunto de decenas de charlas que hubo durante Agro en Punta Expo & Business , exposición que se realizó del 4 al 6 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

En la Sala Nobilis, el jueves 5 de febrero se desarrolló la charla "El Agro dentro de la gestión patrimonial: cómo integrar la tierra con los activos financieros". Con la moderación a cargo del periodista Nicolás Lussich, expusieron, además de Salvador Ferrer, tres de los integrantes del equipo comercial y de inversiones de la compañía: la economista María José Zerbino, Responsable de Mercado de Capitales; el contador Mauricio Tchilingirbachian, Gerente Comercial de Análisis Financiero; y el economista Sebastián Arena, Jefe de Mesa de Inversiones.

El aporte de Nobilis en Agro en Punta 2026

Al inicio de una propuesta que generó tal expectativa que el amplio auditorio estuvo colmado, hubo un repaso sobre el panorama global, para profundizar luego en distintos ejes temáticos.

"Tratamos de ejemplificar, incluso con alguna metáfora, cómo el productor agropecuario puede pensar en un portafolio de inversiones, asimilando lo que puede ser el razonamiento del productor, con la forma en que desde el mundo financiero analizamos la formacion de portafolios de inversión", dijo Ferrer.

Añadió, tras señalar que la tierra "es el principal activo productivo, una clase de activo con características especiales, un activo finito y descorrelacionado de otros activos financieros, un activo naturalmente de largo plazo", subrayó que "hay otros a la hora de pensar en un portafolio de inversión".

Mencionó que "el inversor en soja se asimila mucho a lo que es la inversión en renta variable, el mundo de las acciones, en general hay una expectativa de buenos retornos de largo plazo, pero en el camino existe una volatilidad importante, con años muy buenos y con años malos".

El caso del inversor ganadero, "quizás es más asimilable a la inversión en renta fija, los bonos, con menor expectativa de retorno, pero en general una mayor tranquilidad durante ese camino".

Por citar otra realidad, complementó, "la inversión forestal es más asimilable a lo que llamamos hoy las inversiones alternativas, que son las inversiones en real estate, en infraestructura, inversiones por naturaleza de largo plazo, que se miden de otra forma, de las cuales no es tan sencillo salir en cualquier momento, porque son más ilíquidas".

Ese momento de la conferencia apuntó, entonces, a visualizar "cómo razonamos en el mundo financiero y cómo razona el productor, a la hora de componer su portafolio y sus necesidades".

El círculo virtuoso de ahorro-inversión

Después, comentó, "hubo un capítulo dedicado a todo lo que es el apoyo que desde el sector financiero se le puede dar al financiamiento del sector productivo (...), ayer (en Agro en Punta) escuchábamos al ministro Gabriel Oddone reclamando un mayor desarrollo del mercado de capitales, con la intención de generar ese círculo virtuoso de ahorro-inversión, sin duda desde Nobilis hemos trabajado en el pasado y tenemos muchas intenciones a futuro de seguir desarrollando alternativas, llámense fideicomisos financieros, obligaciones negociables, donde diferentes jugadores o proyectos del sector agroprecuario pueden ser financiados en el mercado de capitales, como complemento a lo que es el financiamiento bancario".

En el tramo final de los aportes, continuó, "cerramos hablando del tema tipo de cambio, en este contexto es inevitable hablar de esto y lo enfocaría en dos conceptos, uno más macro, que es la debilidad global que viene teniendo el dólar en el mundo, si se mira la cotización del dólar contra la principal canasta de monedas en el último año ha perdido un 10%, el dólar ya no es esa moneda tan de referencia indiscutida, no digo que haya otra porque no ha aparecido otra moneda de sustituto, pero sí quizás el repunte que ha tenido el oro, ese oro que vemos hoy arriba de US$ 5.000 la onza, tiene mucho que ver con eso de buscar activos de refugio, que ya no es tanto el dólar como en otros momentos".

"Esa debilidad del dólar puede verse de alguna manera como un daño autoinfligido, porque es el propio Estados Unidos que con su déficit fiscal y comercial genera esa inyección permanente de dólares hacia el mundo, y que las autoridades del gobierno americano incluso han festejado de alguna forma", señaló.

Ferrer comentó, aludiendo al caso, que "China, como uno de los principales inversores en títulos americanos, las posiciones que tiene hoy son un 50% de lo que tenía hace 10 años, eso pauta mucho lo que está pasando con el dólar a nivel global".

"Cuando nos venimos a la realidad local, no podemos escapar a eso, y sí es cierto que quizás el éxito de la política monetaria para bajar la inflación, de alguna forma ha contribuido a exacerbar ese problema a nivel local, y ahí están estos intentos de intervención de alguna forma del Banco Central del Uruguay (BCU), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los últimos días o semanas, que son razonables para tratar de poner un piso y revertir al menos parcialmente esta situación", consideró.

Agregó que "no son medidas que de forma permanente puedan revertir la tendencia, la tendencia es lo que imponen todas estas otras condiciones, pero son medidas que parecen razonables para la situación actual".

El valor de Agro en Punta

Ferrer destacó que en su caso, con base en el ejercicio de diferentes responsabilidades, participó en las tres ediciones de Agro en Punta -era el presidente del Banco República durante las anteriores-, a la vez que Nobilis es parte de este emprendimiento desde el primer día, "apoyando un evento fantástico, un ámbito de intercambio, de negocios, un espacio comercial, de networking, es una exposición muy interesante, con mucho análisis y con presentaciones de soluciones y productos, vemos con mucha alegría una excelente respuesta a un evento que se ha ganado desde el principio un lugar, es realmente un espacio diferencial para todo el sector agropecuario uruguayo".

Consultado sobre cómo ha podido observar a Nobilis en estos primeros meses tras haber sido designado como CEO de la empresa, expresó: "Es una empresa joven, que no llega a los 10 años, pero en realidad hereda una trayectoria centenaria de parte de los corredores de bolsa que le dieron inicio -Pollio Hnos Sociedad de Bolsa SA, Comas Corredor de Bolsa SA, Rospide Corredor de Bolsa SA y Merfin Sociedad de Bolsa SA, a las cuales se incorporó GAP Consultores-, empresas que con mucha visión resolvieron ir por este camino de generar escala, de profesionalizar, de separar lo que es la propiedad de la empresa de la gestión profesional, en ese contexto fue que llegó la propuesta para sumarme, estoy muy contento, muy entusiasmado, con muchas de las cosas en las que estamos trabajando y otras que ya vendrán".

La potencia de Nobilis como motor para el desarrollo

Nobilis, detalló, "es una empresa sólida, la más relevante en el mercado local, enfocada en clientes uruguayos, más del 90% de la cartera de Nobilis son clientes uruguayos, manejamos hoy algo más de 4.000 clientes, con unos US$ 1.500 millones en activos bajo el manejo de nuestros clientes, pero más allá de eso que es tan trascendente tenemos la expectativa de seguir creciendo, eso es lo que nos mueve".

Finalmente, en tiempos de tanta dinámica en sucesos y considerando adversidades de público conocimiento, que inciden en un factor clave como lo es la confianza, Ferrer en su oratoria aludió precisamente a la inquietud relacionada con los inconvenientes en fondos ganaderos o de algún colega del sector, incluso en el segmento de las inversiones inmobiliarias: "El mercado uruguayo, tenemos que reconocerlo, en los últimos dos años ha estado bastante castigado, lamentablemente, eso afecta la confianza del inversor y, como dije, sin confianza no se puede invertir".

Con eso como marco, añadió, "Nobilis tiene, por suerte, una confianza muy bien ganada de sus inversores, y seguimos trabajando para que eso sea así día a día, pero además el BCU ha interpretado que había algunas debilidades y en la Ley de Presupuesto se incluyó una ampliación del perímetro regulatorio, por lo cual en adelante eventuales soluciones que estoy convencido van a existir, como eran los fondos ganaderos, van a tener otro marco regulatorio y de alguna forma así se le dará tranquilidad al inversor".

"Estamos muy alineados con el regulador en ese sentido y, como manifestaba el ministro Oddone, es fundamental tener en cuenta esa necesidad de que en Uruguay el crédito pueda crecer más, yo ya lo decía en mi rol anterior en el Banco República, el crédito en este país es del 30% del PBI, una cifra muy baja para el nivel de desarrollo de un país como Uruguay", reflexionó.

Por supuesto, admitió el economista Ferrer, "hay una oportunidad de desarrollo del crédito bancario, pero también hay una oportunidad muy importante para todo lo que es el desarrollo del mercado de capitales, y eso nos toca, de la mano de un equipo de profesionales de enorme jerarquía y capacidad, estamos trabajando con mucha fuerza, confiamos en que habrá pronto noticias positivas para contribuir con ese círculo virtuoso de ahorro e inversión tan necesario para que el país pueda crecer a un mayor ritmo, como todos deseamos".