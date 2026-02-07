Quiénes son los niños desaparecidos de Uruguay buscados por Interpol
La caracterización, asignada para localizar a personas extraviadas o a aquellas incapaces de autoidentificarse, rige para el conjunto de los países miembros de la organización internacional.
7 de febrero 2026 - 14:30hs
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) actualizó la lista de niños y niñas desaparecidos de Uruguay sobre los cuales rigen las notificaciones amarillas públicas.
Esta caracterización, asignada para localizar a personas extraviadas (frecuentemente menores de edad) o a aquellas incapaces de autoidentificarse, rige para el conjunto de los países miembros. Cada una de ellas busca aumentar las probabilidades de hallazgo en caso de que dicha o dicho sujeto haya cruzado la frontera de su país de origen.
Buscados por Interpol | ¿Quiénes son los niños desaparecidos de Uruguay?
La lista de niños y niñas desaparecidos de Uruguay y sobre los cuáles se activaron las notificaciones amarillas públicas la conforman cuatro menores de edad, referenciados bajo los siguientes nombres:
La desaparición de Liam Tahiel Pérez Esteche fue reportada el 2 de septiembre de 2025 en Montevideo, cuando el menor tenía 1 año de edad.
Conforme a la descripción detalla en el sitio oficial de Interpol, presenta test de piel blanca y ojos marrones.
JUAN PEDRO GÓMEZ BOSS
El extravío de Juan Pedro Gómez Boss tuvo lugar en Montevideo el 20 de septiembre de 2024, a los 2 años de edad.
Con alerta de posible traslado a Paraguay, se insta a notificar información alguna sobre su paradero a la Secretaría General de Interpol.
AHINARA NOEMI PEREYRA OLIVERA
El reporte de desaparición de Ahinara Noemí Pereyra Olivera de 7 años tuvo lugar el 14 de septiembre de 2023. Con riesgo de traslado involuntario hacia Brasil, Interpol describe a la menor como color de cabello oscuro y ojos negros.
BENJAMIN ALEX MAGLIANO FRANQUEZ
Con sólo 8 años, el extravío de Benjamin Alex Magliano Franquez fue reportado el 8 de noviembre de 2021. Hoy con 13 años, se insta a notificar información alguna sobre su paradero a la Secretaría General de Interpol.