Tras visto bueno de China, Uruguay pedirá ingreso al RCEP, el acuerdo comercial más grande del mundo

El gobierno uruguayo solicitará el ingreso a la Asociación Económica Integral Regional (conocida por las siglas RCEP ), el acuerdo comercial más grande del mundo compuesto por 15 países de Asia-Pacífico .

La decisión se tomó luego que China diera su visto bueno durante la visita de Estado a Beijing y Shanghái realizada por el presidente Yamandú Orsi junto con ministros, autoridades, empresarios y gremialistas .

Fuentes de la Cancillería confirmaron la decisión a El Observador y señalaron que va en línea con otras acciones de la administración de Orsi como la de avanzar en el ingreso al Acuerdo Transpacífico (Cptpp) , otro gigantesco acuerdo comercial integrado por varios países que también están en RCEP.

MISIÓN A CHINA Celulares afuera, el recuerdo de Uruguay y la referencia a Trump: detalles del encuentro de Orsi con Xi Jinping, que arremetió contra la "ley de la selva"

CHINA Misión oficial en China: Orsi ya se encuentra en Shanghái, la última ciudad que visitará previo a su regreso

El acuerdo fue firmado en 2020 y entró en vigor en 2022. Lo integran China, Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam . Estos quince países representan alrededor del 30% de la población y el PBI mundial y cerca del 27% del comercio de bienes y servicios.

A su vez, Hong Kong presentó su solicitud de adhesión en enero de 2022 y Bangladesh ha manifestado su interés, aunque no ha formalizado aún su candidatura. India, en tanto, mantiene un régimen especial y puede incorporarse en cualquier momento porque fue parte de la negociación inicial.

El RCEP contempla áreas tan diversas como aranceles, la regulación de emisiones, subsidios agrícolas, propiedad intelectual, comunicaciones y servicios.

En una rueda de prensa en Shanghái, el canciller Mario Lubetkin recordó que recientemente Uruguay había firmado un acuerdo de cooperación con la asociación de países del sudeste asiático (que forman parte del RCEP), tenía un importante desarrollo con China, y Japón había invitado a Yamandú Orsi para avanzar con el escenario comercial, por lo que Uruguay podía “pasar a pensar en un eslabón superior” de sus relaciones.

El presidente plantea “mirar hacia adelante”, buscar la “apertura comercial” y “pensar en esta parte del mundo que es decisiva para nosotros”, agregó Lubetkin según consignaron los canales 4 y 5, que cubrieron la misión oficial.

El exvicecanciller Nicolás Albertoni señaló a El Observador que la posibilidad de ingresar al RCEP por parte de Uruguay nació en 2023 durante una misión que hizo a China a propósito de la realización de una nueva ronda de la comisión bilateral de comercio, inversiones y cooperación.

Llamado a invertir

Orsi llegará este sábado a Montevideo y prevé realizar durante la semana un balance de la misión a China, que incluyó la firma de una treintena de acuerdos y un encuentro con Xi Jinping.

En el último día, el mandatario brindó un discurso durante un seminario de promoción comercial e inversiones organizado por Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional en el que llamó a empresarios asiáticos a invertir en el país.

Orsi señaló que China era un “socio estratégico-integral” para el desarrollo del país y que Uruguay, por su ubicación geográfica, estabilidad institucional y vocación de apertura, puede ser un “nodo logístico confiable” para obtener un acceso fluido a mercados del Mercosur y América.

En este sentido, el mandatario aseguró que hay veinte empresas chinas que están instaladas en el país y que los uruguayos “nos estamos acostumbrando a ver autos eléctricos de origen chino como parte de nuestro paisaje”.

“Uruguay está abierto a recibir más inversiones productivas de calidad provenientes de China, contamos con reglas claras, seguridad jurídica, inventivos a la inversión, energías renovables y una política de Estado que trasciende los gobiernos”, aseguró antes de plantear que “invertir en Uruguay es una decisión segura y rentable”.