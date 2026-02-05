Misión oficial en China: Orsi ya se encuentra en Shanghái, la última ciudad que visitará previo a su regreso

El presidente de la República, Yamandú Orsi , ya se encuentra en Shanghái, la última ciudad que visitará en el marco de su visita oficial en la República Popular China .

El mandatario había estado previamente en Beijing, donde llevó adelante varias actividades, entre ellas una reunión bilateral con Xi Jinping y la firma de varios acuerdos .

En su último día en la ciudad concurrió a las instalaciones de un Complejo Deportivo en Beijing y allí compartió distintas actividades con niños y jóvenes del club.

MENSAJE Orsi dejó un mensaje escrito en su visita a la Ciudad Prohibida: "Es un honor poder ser parte de esta experiencia única"

MISIÓN EN CHINA En fotos: Yamandú Orsi visitó la Gran Muralla China y la Ciudad Prohibida en su segundo día en el país asiático

Además de compartir junto a los menores y realizar un saque de honor, el mandatario pateó un penal ante un juvenil chino .

Durante ese miércoles visitó, además, la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, donde presenció un recibimiento peculiar: una estudiante china interpretó la canción Tu vestido, de la cantante uruguaya Ana Prada.

Tras estas visitas, el mandatario partió rumbo a Shanghái, lugar al que llegó en las últimas horas.

Allí, junto a su delegación, visita el puerto de la ciudad, el cual es el más activo del mundo, de vital importancia para las exportaciones uruguayas. Más tarde, Orsi mantendrá una audiencia con autoridades del lugar, entre otras actividades.

El viernes se realizará un seminario de promoción comercial coorganizado por Uruguay XXI, donde Orsi dará el discurso de apertura.

También se prevé un almuerzo con la Unión de Exportadores y una visita a la Universidad Tongji, reconocida por su escuela de arquitectura y urbanismo.

La misión oficial finalizará el sábado 7 de febrero con la partida de la delegación de regreso a Uruguay.