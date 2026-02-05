Dólar
/ Lifestyle / PREDICCIONES

Año Nuevo Chino: advierten que Uruguay podría enfrentar cambios y transformaciones en 2026, ¿qué signo es y qué dice el horóscopo?

El período que comenzará formalmente el próximo martes 17, signará para el país el pasaje hacia a un período de mucha fuerza, pero con posibles decaimientos entre los meses de marzo y abril.

5 de febrero 2026 - 11:30hs
Año Nuevo Chino

El período que comenzará formalmente el próximo martes 17, signará para el país el pasaje hacia a un período de mucha fuerza, pero con posibles decaimientos entre los meses de marzo y abril, conforme a las predicciones desprendidas de la lectura del horóscopo.

image
Año del Caballo de Fuego

¿Qué animal es Uruguay en el horóscopo chino?

El nacimiento de Uruguay como país sorebano se dio el 25 de agosto de 1825, fecha en la que se declaró la independencia de la Provincia Oriental en el Congreso de Florida.

En aquel entonces se firmó la Convención Preliminar de Paz, que estableció la creación de un estado independiente, aunque sin nombre oficial. La nomenclatura fue "Estado Oriental del Uruguay" en su primera Constitución. En 1918 se cambió al actual: República Oriental del Uruguay.

image
Convocatoria a elecciones para integrar la Sala de Representantes de la Provincia Oriental

Bajo el reinado del Gallo, según el horóscopo chino, en el año del Caballo de Fuego el país encontrará un escenario especial para fortalecer lazos de trabajo

Horóscopo chino, ¿cómo le ira al Gallo en el año del Caballo de Fuego?

Durante este año, el Gallo enfrentará diversos procesos de cambio y transformación, por lo que se recomienda mostrarse abierto y dispuesto a concretar mutaciones importantes, sin sufrir por ello.

Según el portal Horoscopochino.eu, será fundamental mantener la concentración y la mente enfocada, especialmente durante abril y mayo, cuando podría registrarse una baja anímica significativa que dificultará percibir las múltiples oportunidades que irán surgiendo en el camino.

image
Signo del Gallo en el horóscopo chino

Amor (pareja)

El año exigirá calma y paciencia para afrontar actitudes y situaciones complejas, especialmente durante los primeros meses. Será clave reafirmar el amor y demostrar compromiso para sostener la relación.

Amor (solteros)

Durante el segundo semestre podrían aparecer nuevas oportunidades amorosas. Será fundamental tener claridad sobre los deseos personales y tomarse el tiempo necesario para conocer bien a alguien antes de iniciar una relación.

Trabajo

No es un año para perseguir metas demasiado ambiciosas. Conviene enfocarse en lo posible, fortalecer la confianza y planificar con cuidado los pasos a seguir.

Dinero

Habrá que evitar gastos innecesarios, especialmente en el primer semestre. Podrían surgir dificultades económicas en agosto y septiembre. Las mejores ganancias llegarían con el inicio de un nuevo proyecto en octubre.

Salud y bienestar

Será importante reforzar el sistema inmunológico, ya que habrá mayor predisposición a gripes y alergias, sobre todo en invierno y primavera. Una alimentación rica en vitaminas será clave.

Temas:

Año Nuevo Chino Uruguay

