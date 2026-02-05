Dólar
/ Nacional / CHINA

"Yo no lo hubiera llevado": Fernando Pereira opinó sobre empresario imputado que integra delegación presidencial en China

Martín Gorrochategui, empresario dedicado a la explotación de piedras semipreciosas en Artigas, está imputado por un caso de trata de personas

5 de febrero 2026 - 11:12hs
El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió a la noticia informada en las últimas horas por El Observador que da cuenta de que un empresario que integra la delegación presidencial a China está imputado por Fiscalía por trata de personas y dijo que él "no lo hubiera llevado".

Martín Gorrochategui, empresario dedicado a la explotación de piedras semipreciosas en Artigas, está imputado por un caso de trata de personas.

Este en repetidas ocasiones se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan y ha rechazado llegar a un acuerdo con la Fiscalía, según dijo su abogado Paul Pereira Schurmann, de acuerdo a la nota divulgada por El Observador esta mañana y que se puede leer a continuación.

FRENTE AMPLIO

Fernando Pereira aseguró que Lacalle Pou fue irrespetuoso con Orsi: "En este país nadie tironea al presidente"

fernando pereira dijo que danza tiene todo el apoyo del gobierno y del fa, a horas de que se conozca informe de jutep
CASO DANZA

Fernando Pereira dijo que Danza tiene "todo el apoyo del gobierno y del FA", a horas de que se conozca informe de Jutep

Ahora, el presidente del FA se refirió a esta noticia y, en conversación con el programa 5 Sentidos (canal 5), brindó su opinión sobre la situación.

"Si la persona está condenada, no hay dudas; si está en un juicio en el Uruguay, sigue primando la lógica de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario", señaló.

Tras esto, apuntó que si el gobierno hubiese tenido constancia de este hecho, aunque "lo más probable es que no haya tomado nota", posiblemente habría "corregido esta situación".

Consultado por la determinación que habría tomado él si la decisión estuviera en sus manos, respondió tajantemente: "Yo no lo hubiera llevado".

Pese a esto, afirmó que lo "global" de la visita al país asiático "no se va a morir por este problema". "Lo macro es que Uruguay está haciendo acuerdos super importantes con China", cerró.

