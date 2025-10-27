Fernando Pereira aseguró que Lacalle Pou fue irrespetuoso con Orsi: "En este país nadie tironea al presidente"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , aseguró que Luis Lacalle Pou fue irrespetuoso con Yamandú Orsi , luego de que el expresidente afirmara que "arrastraron al presidente a una operación política" en la conferencia de prensa donde se anunció rescisión del contrato para la compra de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama .

En esa misma instancia, Orsi junto al secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz, anunciaron que hubo presunto "fraude" o "estafa" por estas compras.

" No vamos a permitir desde el Frente Amplio (FA) que se ofenda al presidente de la República ni que se lo trate de manera poco adecuada", dijo Pereira en rueda de prensa tras la sesión de la Mesa Política de este lunes.

CARDAMA Lacalle Pou dijo que Orsi "se pasó de rosca" con Cardama: "Arrastraron al presidente a una operación política"

DECLARACIONES Jorge Díaz dijo que la "voluntad" es rescindir el contrato con Cardama pero la obligación es "defender al Estado": "Si no, sería un capricho"

El presidente del FA calificó las declaraciones de Lacalle Pou hacia Orsi como "irrespetuosas". " En este país nadie tironea al presidente hacia ningún lugar", agregó Pereira.

"No se porque intervino Lacalle Pou en esta discusión, por algo lo hace. Es irrespetuoso decir que es 'politiquita'. Al presidente no lo arrastra nadie, ni del FA ni mucho menos del Partido Nacional", sentenció el dirigente de la izquierda.

Cardama intentó conseguir la garantía con la española Pymar, el Banco de Seguros del Estado, MYN de Freitas, Som.us, Redbridge, Euro Exim Bank, EEB, Societe Generale y Parcilar (Abitab-financiera ASI) hasta que la obtuvo con EuroCommerce LTD, una empresa considerada "trucha" por el gobierno.

Sobre esta garantía, Pereira afirmó que es "floja, de papel e inexistente". "Ya a esta altura hasta Cardama dice que es inexistente y era inexistente cuando se entregó una garantía que a todas luces no se tendría que haber entregado", añadió el presidente de la coalición de izquierda.

"Si alguien quiere engañar al Estado uruguayo, los partidos políticos tienen que defenderlo. No entendemos como un funcionario público no controló estos extremos cuando hay una presunción de que puede haber una estafa", sentenció Pereira, tras la Mesa Política a la que estuvo invitado el prosecretario de la Presidencia.

Este lunes el Directorio del Partido Nacional resolvió iniciar las gestiones para interpelar a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo por el caso Cardama.