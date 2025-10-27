La denuncia contra Cardama será investigada por la fiscal Sandra Fleitas, a quien Charles Carrera intentó recusar y que archivó la denuncia falsa contra Orsi

La denuncia que presentó la semana pasada el gobierno de Yamandú Orsi contra el astillero español Cardama será investigada por la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, Sandra Fleitas .

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el caso fue asignado de forma aleatoria por la Unidad de Depuración Priorización y Asignación (DPA).

Fleitas lidera la investigación contra el exsenador del Frente Amplio, Charles Carrera , a quien logró imputar por fraude y utilización indebida de información privilegia (también lo había formalizado por falsificación ideológica, pero un tribunal de apelaciones lo desestimó ).

En el marco de esa investigación, Carrera intentó recusar a la fiscal , al entender que había llevado adelante una investigación " completamente sesgada ". Sin embargo, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, rechazó el planteo del dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Fleitas también es quien archivó la denuncia falsa presentada en la campaña electoral contra Orsi, ya que aseguró que no había podido encontrar un "móvil económico o político" detrás de la falsa acusación de Paula Díaz y Romina Celeste, quienes sí fueron condenadas por el hecho.

La investigación se había dirigido a despejar esa incógnita luego de las declaraciones públicas que había hecho, por ejemplo, el hoy intendente de Canelones y allegado a Orsi, Francisco Legnani, quien había apuntado a que la falsa denuncia contra el candidato frenteamplista se había ideado "desde el exterior". En la misma línea se había manifestado Jorge Díaz, hoy prosecretario de la Presidencia, al aludir a "determinados grupos y determinados servicios del exterior en operaciones de este tipo".

Pero la fiscal no encontró evidencia alguna de una operación de ese tipo y decidió archivar esa línea de investigación.

Además de los recientes casos de Carrera y la denuncia falsa contra Orsi, Fleitas lideró investigaciones vinculadas al narcotráfico y otras mediáticas, como el caso del alcalde de las "mil gauchadas".

Su nombre era el propuesto por Cabildo Abierto para integrar un eventual triunvirato que liderara la Fiscalía General de la Nación. Al referirse a este tema tiempo atrás, el exsenador Guillermo Domnech había dicho en 2022 que Fleitas era "perseguida" por el exfiscal de Corte Jorge Díaz, quien la sancionó y separó del cargo, cuando estaba a cargo de la Fiscalía de Treinta y Tres.

En ese entonces, Domenech mencionó que Fleitas era "votante del Partido Nacional".

Fleitas fue sancionada en 2015 por Díaz con seis meses de suspensión y retención de la miad del sueldo, luego de que el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) denunciara irregularidades en su accionar en la Fiscalía de Treinta y Tres, donde había sido designada cinco años antes.

Según la denuncia del Colegio de Abogados del Uruguay, en Treinta y Tres había personas indagadas, procesadas y privadas de libertad "como consecuencia de procesos arbitrarios y no garantistas", porque dos juezas y la fiscal Fleitas eran amigas "y no se recusan de actuar" a pesar de esa situación.

En ese sentido, la denuncia afirmaba que existía "persecución y ensañamiento" de las dos juezas y la fiscal "contra determinados abogados, casos y clientes" y denunciaron que, por ejemplo, Fleitas archivó causas que aún tenían elementos para ser investigados.

Sin embargo, en octubre de 2022, el juez de lo Contencioso Administrativo Gabriel Ohanian condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagarle una indemnización de 1,5 millones de pesos a Fleitas, por haberla sancionado en forma irregular dos veces y trasladarla desde Treinta y Tres a Chuy.

Pero, finalmente, en julio de 2023 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló tras una nueva apelación y le dio la razón a la Fiscalía.

El fallo del TCA decía que el accionar de Fleitas enrarecía "la transparencia con la que debió actuar” y que “empañó su función y la reputación de la Fiscalía”.