Santiago Mouriño dijo que Pep Guardiola pidió para verlo y lo felicitó por su actuación en Champions contra Manchester City

El defensor uruguayo de Villarreal, Santiago Mouriño . reveló que recibió las felicitaciones del entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, en el duelo que su equipo perdió 2-0 con Manchester City la semana pasada por la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

"Me pidió ver para felicitarme por mi actuación contra ellos. Fue algo increíble que no te pasa todos los días. Pero sigo con los pies en el suelo y sé que debo seguir trabajando y mejorando. Ni era tan malo cuando fallé en el segundo gol del Atlético en contra ni tan bueno por mi partido ante el City", le dijo Mouriño a El Periódico Mediterráneo que publicó una extensa entrevista con el ex Nacional y Racing.

Mouriño, de 23 años, lleva jugados 8 partidos por LaLiga de España y los tres por la Champions, en esta temporada, su primera en el Submarino Amarillo.

En la entrevista, Mouriño reveló que cuando era adolescente iba a ver a Sayago y paraba en la barra del equipo de básquetbol.

"La verdad es que sí que soy apasionado del baloncesto. Cerca de mi barrio está Sayago e iba a todos los partidos. Soy fanático e incluso iba con la barra. Son esas cosas que haces de adolescente".

"Comencé en lo que en Uruguay se llama baby fútbol. jugando de 10, de mediapunta, con llegada, filtrando de pase y marcando goles. Hice más de 250 en baby. Jugaba en el Belo Horizonte, el club de mi barrio: Conciliación. De ahí, con 12 años me ficha Nacional, donde me van probando de posiciones y, dada mi altura y buena salida, terminaron por adaptarme a defensa central. La verdad es que ya me he olvidado de marcar goles", contó en la entrevista.

Cuando le preguntaron quién fue su "descubridor" dijo que fue Fernando Cavenaghi.

"Tenía 19 años, estaba en el juvenil de Nacional y no tenía contrato profesional. Racing me ofreció un lugar en el primer equipo, en Segunda División y mi primer sueldo como futbolista. Fue dar un paso hacia atrás que luego me sirvió para dar muchos hacia delante, todo un acierto. Jugué todo el año de Segunda, ascendimos, y luego en Primera también fui titular en el Apertura... y Europa llamó a mi puerta".

"Aquí el objetivo está muy claro desde el minuto uno: volver a clasificarnos para la Champions. Por el prestigio deportivo, el económico y, además, los jugadores y técnicos sabemos que sería algo histórico meter por segunda vez consecutiva al Submarino en la Liga de Campeones. Además, en LaLiga el reto estar lo más arriba posible. El Villarreal va a dar mucha guerra en LaLiga y en la Champions. Y en Copa no renunciamos a nada", expresó sobre su presente en Villarreal.

"Si me ven de lateral es porque consideran que tengo nivel para ello, hay que saber adaptarse y es lo que he hecho. Además, tenemos el ejemplo de (Juan) Foyth, que me ha ayudado mucho al respecto desde que llegué. Imagínese tener a un campeón del mundo de maestro", comentó sobre su posición actual.

"En lo individual sueño con jugar el Mundial con mi país, pero un uruguayo es lo máximo", concluyó Mouriño que fue titular el pasado 10 de octubre en el amistoso ante República Dominicana, jugado en Malasia, donde hizo su debut con la selección mayor que dirige Marcelo Bielsa.