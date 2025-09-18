Del barrio Conciliación a la Champions League: el sueño cumplido del uruguayo Santiago Mouriño al debutar en la Liga de Campeones y estar "muy feliz" pese a la derrota

Santiago Mouriño en su debut en la Liga de Campeones ante Xavi Simons

El zaguero uruguayo Santiago Mouriño cumplió uno de los sueños que tenía desde niño cuando jugaba al fútbol en las canchas del barrio Conciliación y miraba los partidos por TV: jugar la Liga de Campeones de Europa.

Y ese sueño se hizo real el pasado sábado cuando debutó en el torneo como titular en Villarreal de España, su nuevo club, en la visita ante Tottenham de Inglaterra por la primera fecha del principal torneo de la UEFA.

Santiago Mouriño en su debut en la Liga de Campeones

El equipo de Mouriño no tuvo el mejor estreno, perdió 1-0 con un gol increíble tras un error de su golero , pero el uruguayo tuvo una aceptable actuación ubicándose en la zona derecha de la defensa, como lateral, aunque más aplicado a la marca que a la proyección ofensiva.

CHAMPIONS LEAGUE El tremendo blooper de Luiz Júnior, el aquero de Villarreal, que se anotó un gol en contra y le dio la victoria a Tottenham de Rodrigo Bentancur por Champions League

LIGA DE CAMPEONES Los ocho uruguayos que jugarán la Liga de Campeones 2025/26, que esta semana comienza su fase regular; mirá los partidos que abren la Champions League

Tras el partido, el defensa se manifestó en sus redes. “El resultado no acompañó, pero estamos en la dirección correcta”.

Tottenham Hotspur's Dutch midfielder #07 Xavi Simons battles for the ball with Villarreal's Uruguayan defender #15 Santiago Mourino during the UEFA Champions League football league stage match between Tottenham Hotspur and Villarreal at the Tottenham Hots Santiago Mouriño en su debut en la Liga de Campeones ante Xavi Simons Foto: AFP

“Muy feliz de poder vivir mi primer partido de Champions, algo que soñaba desde chico. Ahora toca seguir trabajando y mejorando para ir por más”, agregó.

Mouriño llegó a Villarreal en el último período de pases proveniente de Atlético de Madrid por 10 millones de euros (11,7 millones de dólares).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/santimou20/status/1968348864764883109&partner=&hide_thread=false El resultado no acompañó, pero estamos en la dirección correcta. Muy feliz de poder vivir mi primer partido de Champions, algo que soñaba desde chico. Ahora toca seguir trabajando y mejorando para ir por más.@VillarrealCF pic.twitter.com/i7Q6r0VPxX — Santiago Mouriño (@santimou20) September 17, 2025

El defensa de 23 años hizo formativas en Nacional, debutó en Racing de Sayago y fue fichado por Atlético, quien lo cedió luego a Real Zaragoza y Alavés, donde jugó la pasada temporada con buenos rendimientos, lo que llevó a que Villarreal lo fichara.

Uno de los debuts en Villarreal

El partido entre Tottenham y Villarreal de este martes en la Liga de Campeones supuso el debut en la máxima competición europea de nueve jugadores del equipo 'groguet', más de la mitad de los futbolistas que usó Marcelino García Toral en la derrota por 1-0 en Londres.

Los debutantes fueron el guardameta Luiz Júnior, protagonista involuntario del partido al marcarse en propia puerta el único tanto del choque; los defensas Santiago Mouriño y Sergi Cardona; el centrocampista Santiago Comesaña así como los atacantes Nicolás Pépé, Ayoze Pérez, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze e Ilias Akhomach.

Seis de estos nueve futbolistas ya pertenecían a la disciplina villarrealense, en concreto Luiz Júnior, Cardona, Comesaña, Ayoze. Akhomach y Pépé, mientras que de los recién llegados los únicos sin experiencia en Champions eran Mouriño, Moleiro y Mikautadze.

Los otros siete jugadores que participaron en el encuentro ya sabían lo que era jugar la Liga de Campeones.

Los centrocampistas Tomas Partey y Dani Parejo son, con 45 y 42 duelos, respectivamente, los que más experiencia atesoran en la actual plantilla en esta competición y les siguen Manor Solomon con 19. Los defensas Juan Foyth y Pedraza suman 11 encuentros de Champions cada uno.

Foyth y Pedraza son, junto con Parejo y el lesionado Gerard Moreno, los únicos que habían participado, con la camiseta del Villarreal, en la Liga de Campeones. Todos ellos estaban en la plantilla de la última participación en la temporada 2021-2022.

Con base en EFE