El volante uruguayo Rodrigo Bentancur debutó en una nueva edición de la Champions League con su equipo, Tottenham Hotspur, que derrotó trabajosamente 1-0 de local en Londres a Villarreal de España, gracias a un blooper del arquero brasileño de los amarillos, Luiz Júnior.
El tremendo blooper de Luiz Júnior, el aquero de Villarreal, que se anotó un gol en contra y le dio la victoria a Tottenham de Rodrigo Bentancur por Champions League
El uruguayo fue de los mejores de la cancha con su club, Tottenham Hotspur, que debutó ganando en la Champions League gracias a un blooper del arquero de Villarreal