El tremendo blooper de Luiz Júnior, el aquero de Villarreal, que se anotó un gol en contra y le dio la victoria a Tottenham de Rodrigo Bentancur por Champions League

El volante uruguayo Rodrigo Bentancur debutó en una nueva edición de la Champions League con su equipo, Tottenham Hotspur, que derrotó trabajosamente 1-0 de local en Londres a Villarreal de España, gracias a un blooper del arquero brasileño de los amarillos, Luiz Júnior.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Al golero se le escapó el balón de forma incomprensible, en la primera acción del partido fue aprovechada por los Spurs para adelantarse en el marcador.

Un gol que costó carísimo Luego del mazado recibido con ese gol en contra a los 3 minutos, Villlarral se repuso y dominaron el 90% del encuentro e incluso generó situaciones de peligro.

Pero también hay que decir que ninguna de las ocasiones terminó entre los tres palos, convirtiendo al meta Vicario en espectador de lujo.

Por su parte, Rodrigo Bentancur fue una de las figuras de la cancha, ayudando tanto en defensa como en ataque, y fue reconocido por los hinchas y la prensa inglesa luego del encuentro.