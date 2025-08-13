Dólar
FÚTBOL INTERNACIONAL

La increíble forma en la que Tottenham Hotspur, con Rodrigo Bentancur, perdió ante Paris Saint-Germain la Supercopa de Europa, tras ir ganando 2-0

La forma en que se les escapó el título de la Supercopa de Europa a Tottenham Hotspur, con Rodrigo Bentancur, es de no creer; perdió ante Paris Saint-Germain, tras ir ganando 2-0

13 de agosto 2025 - 18:50hs
Richarlison en primer plano y Rodrigo Bentancur un poco más alejado con otros compañeros, no pueden creer el partido que se les fue con Tottenham Hotspur

Richarlison en primer plano y Rodrigo Bentancur un poco más alejado con otros compañeros, no pueden creer el partido que se les fue con Tottenham Hotspur

FOTO: AFP

Justo un mes después de caer ante Chelsea en la final del Mundial de Clubes, Paris Saint-Germain inició este miércoles su nueva temporada oficial con la conquista de un título, la Supercopa de Europa, al vencer en tanda de penales 4-3 (tras empate 2-2) a Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur en Udine, Italia. Los ingleses ganaban con luz, 2-0, y faltando 6 minutos, les empataron el partido y se llegó a la definición desde los 11 metros.

Un partido increíble

Los ingleses se adelantaron 2-0 con los tantos del holandés Micky Van de Ven (39 minutos) y del argentino Cuti Romero (48).

El encuentro estaba todo a favor de Tottenham Hotspur y los ingleses eran más con la pelota.

No obstante, faltando solo 6 minutos, primero llegó el descuento y en la adición, el empate de Paris Saint-Germain.

Matías Arezo
PEÑAROL

Mirá la importante cifra de dinero que se aseguró Peñarol de parte de Conmebol en lo que va de la Copa Libertadores, tras vencer a Racing por los octavos de final

Peñarol celebró el título del Campeonato Uruguayo
PEÑAROL

El futbolista que hoy se despidió del plantel de Peñarol entre lágrimas y el respeto de sus compañeros

paris saint-germain
Los futbolistas de Paris Saint-Germain festejaron con todo el t&iacute;tulo de la Supercopa de Europa ante Tottenham Hotspur

Los futbolistas de Paris Saint-Germain festejaron con todo el título de la Supercopa de Europa ante Tottenham Hotspur

Los franceses equilibraron el encuentro en la recta final gracias al surcoreano Lee Kang-In (84) y el portugués Gonçalo Ramos (90+3), para llevar la definición directamente a unos penales donde el campeón de Europa tuvo más puntería.

Rodrigo Bentancur jugó todo el partido y anotó muy bien su penal en la definición, pero finalmente, no pudieron doblegar a un equipo que estaba liquidado, pero que se levantó en el momento justo.

Temas:

rodrigo bentancur Tottenham París Saint Germain Supercopa de Europa

