Justo un mes después de caer ante Chelsea en la final del Mundial de Clubes, Paris Saint-Germain inició este miércoles su nueva temporada oficial con la conquista de un título, la Supercopa de Europa, al vencer en tanda de penales 4-3 (tras empate 2-2) a Tottenham Hotspur de Rodrigo Bentancur en Udine, Italia. Los ingleses ganaban con luz, 2-0, y faltando 6 minutos, les empataron el partido y se llegó a la definición desde los 11 metros.
La increíble forma en la que Tottenham Hotspur, con Rodrigo Bentancur, perdió ante Paris Saint-Germain la Supercopa de Europa, tras ir ganando 2-0
La forma en que se les escapó el título de la Supercopa de Europa a Tottenham Hotspur, con Rodrigo Bentancur, es de no creer; perdió ante Paris Saint-Germain, tras ir ganando 2-0