Mirá la importante cifra de dinero que se aseguró Peñarol de parte de Conmebol en lo que va de la Copa Libertadores, tras vencer a Racing por los octavos de final

Peñarol derrotó 1-0 a Racing de Avellaneda este martes de noche en el Estadio Campeón del Siglo con un gol de David Terans en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América y no solo consiguió tres puntos trascendentes, sino que sigue sumando dinero recaudado por los premios que otorga la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Los dirigidos por Diego Aguirre fueron superiores en un compromiso muy áspero y en un campo de juego que no estaba en las mejores condiciones.

La mala noticia para los carboneros fue la salida a los 20 minutos de su figura, Leonardo Fernández, quien experimentó un esguince de rodilla y es casi un hecho que no estará en la revancha el martes que viene en Avellaneda.

La Conmebol dio a conocer al principio de esta edición de la Copa Libertadores, los premios que recibirá cada club.

PEÑAROL La gran noticia que anunció Peñarol tras el triunfo ante Racing: el carbonero renovó a dos de sus figuras

COPA LIBERTADORES "Gracias Conmebol por cuidar al hincha": la crítica del periodista argentino Flavio Azzaro por las 10 horas que estuvieron los parciales de Racing en el Campeón del Siglo

Peñarol percibió en total US$ 3.000.000 por sus tres partidos de local por la fase de grupos por parte del máximo organismo del fútbol continental.

A su vez, percibió US$ 990.000 por sus tres triunfos en la misma, dos ante San Antonio Bulo Bulo y uno frente a Olimpia del Paraguay, ya que por partido ganado, Conmebol abona US$ 330.000.

Por otra parte y como señala el reglamento de esta Copa Libertadores de América, por el hecho de haber clasificado a octavos de final, Peñarol percibirá US$ 1.250.000 más por ser local ante Racing de Avellaneda.

Como este martes le ganó a los argentinos, los dirigidos por Diego Aguirre cobrarán otros US$ 330.000.

Por lo tanto, el monto total que obtuvo Peñarol desde que comenzó esta Copa Libertadores de América 2025 asciende a la nada despreciable cifra de US$ 5.570.000.

A eso, hay que agregarle que este martes, por primera vez en lo que va de este torneo en la temporada, los aurinegros jugaron con público, ya que anteriormente se encontraban suspendidos por la pirotecnia lanzada contra Botafogo en las semifinales del torneo anterior. De esa manera, según el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, el club mirasol percibió unos US$ 600.000.