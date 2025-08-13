"Gracias Conmebol por cuidar al hincha": la crítica del periodista argentino Flavio Azzaro por las 10 horas que estuvieron los parciales de Racing en el Campeón del Siglo

El periodista argentino Flavio Azzaro , reconocido hincha de Racing , estuvo este martes en el partido ante Peñarol en el Campeón del Siglo por Copa Libertadores y cuestionó la demora que tuvieron los argentinos para dejar el estadio aurinegro.

En sus redes sociales, el comunicador y youtuber criticó a la Conmebol por el operativo de seguridad, por el que los parciales albicelestes tuvieron que estar en la tribuna a la hora 17:30 y esperar la salida del público local para luego poder retirarse.

“00:45 y seguimos esperando para salir de la cancha”, dijo Azzaro al informar la hora en la que permanecían en la tribuna tras el partido que finalizó sobre las 23:30.

00:45 y seguimos esperando para salir de la cancha. La reacción sale mañana a las 11:30. Abrazo grande para todos. Y gracias @CONMEBOL por hacernos entrar a las 17 y aún seguir acá adentro. pic.twitter.com/gSfJa0xBid

Luego, volvió a postear un video para mostrar cómo estaban las inmediaciones del Campeón del Siglo, mientras esperaban para que les permitieran retirarse. “Nadie y nos tienen metidos acá adentro a nosotros todavía. Nadie. Expliquen por qué no nos dejan salir. Qué vergüenza”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FlavioAzzaro/status/1955477176461168811&partner=&hide_thread=false No quedó nadie y nos siguen teniendo adentro. 00:49 una vergüenza. Desde las 17 que estamos acá. Gracias @CONMEBOL por siempre cuidar al hincha. pic.twitter.com/LnBLQag5Hc — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) August 13, 2025

“No quedó nadie y nos siguen teniendo adentro. 00:49 una vergüenza. Desde las 17 que estamos acá. Gracias @CONMEBOL por siempre cuidar al hincha”, dijo Azzaro.

El periodista argentino había manejado la posibilidad de ir a un palco para seguir el partido, pero finalmente fue a la tribuna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FlavioAzzaro/status/1955635364804313149&partner=&hide_thread=false Grabé la reacción a las 4 de la mañana, en uno de los días donde más calentura sentí y siento como hincha.



Entramos en distintas tandas, entre las 4 y las 6 de la tarde, y estuvimos hasta las 2 de la mañana en el estadio de Peñarol.



Dale play en https://t.co/6wVkuSIsyD pic.twitter.com/ZmNpl1GT4P — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) August 13, 2025

Finalmente, este miércoles en un vivo de YouTube señaló que llegó sobre la hora 04:00 a su hotel y dijo tener “calentura como hincha” por lo que tuvieron que vivir los hinchas de Racing en la cancha de Peñarol.

¿A qué hora se fue del estadio? Azzaro señaló que los hinchas de Racing dejaron el estadio aurinegro a la hora 02:00.

También destacó que hubo parciales que ingresaron sobre las 16:00 y se fueron a las 02:00, por lo que estuvieron unas 10 horas en la tribuna. "Es una vergüenza", sostuvo.

"¿Hasta cuándo uno se somete a estas cosas por amor? Algunos quizás dirán yo no me la banco más. Otros seguiremos yendo a pesar dé. Pero ya lo que hacen con los hinchas, especialmente en Copa Libertadores, es adrede, es con el objetivo de que no haya más gente visitante. No hay manera de poder armar todo tan mal, tan inhumano", comentó.

Embed - AZZARO REACCIÓN - DESASTRE DENTRO DE LA CANCHA, INHUMANO LO DE LA TRIBUNA: PEÑAROL 1 - RACING 0

El análisis del partido de Flavio Azzaro: "Racing le facilitó todo a Peñarol"

En su canal de YouTube, Azzaro publicó su análisis del encuentro y apuntó principalmente contra el planteo del entrenador: "El partido genera muchísima calentura porque siento que Racing salió a no jugar, siento que Racing le facilitó todo a Peñarol. Es un equipo que siempre quiere que vos salgas a tirar pelotazos, a pelear, a chocar... Le vino como anillo al dedo a Peñarol la estrategia de Racing", comenzó opinando.

"Fue uno de los peores partidos de Racing de los últimos tiempos... No pateó al arco. La única fue un gol y fue bien anulado, pero Racing jugó a tirarle la pelota para arriba a Maravilla y que se arregle como pueda. Ese fue el esquema", agregó.

"Racing agarraba la pelota, la tiraba lo más lejos posible y 'suerte Maravilla' que encima, después de haber sido amonestado, que lo expulsaron y lo retrocedieron, ya casi que no podía ir al choque porque tenía pánico de que lo echen. Era tirarle un pelotazo a un tipo que ya no iba a poder pelearla... Era absurdo, el planteo de Costas fue absurdo", enfatizó el periodista.

Por otro lado, apuntó con el rendimiento del colombiano Duván Vergara: "Lo de Vergara... Dios mío. Nos dimos cuenta todos Gustavo (por Costas) que Vergara no podía salir a jugar el segundo tiempo. Porque no lo estaba sintiendo el partido. Porque si planteas un partido para chocar y tenes un jugador que no quiere ni chocar, ni agarrar la pelota, ni hacerse cargo, vos no lo tenes que volver a poner en el segundo tiempo. No entiendo lo que planificó Costas y lo que re-planificó", dijo.

"Sacando a Sosa, que realmente estuvo a un nivel a la altura del que hay que tener, colectivamente Racing fue un desastre. Los dos cambios que hace Costas después del gol de Peñarol, eran antes. Rojo si entraba, tenía que entrar antes. Y Solari no iba a ganar una si lo único que hacías era tirar pelotazos. ¿Cómo le va a ganar Solari a los centrales de Peñarol que están preparados para eso? se cagaron de risa los defensores de Peñarol", señaló

"El gran tema que hoy tuvo Racing, entre tantos temas, es que tuvo muchos jugadores que jugaron no estando en condiciones físicas. Uno de ellos es Martirena, que igual tuvo algo de vergüenza deportiva y fue para adelante pero se notaba que no estaba bien. Otro que no estaba bien es el arquero. El gol se lo come porque no sale, porque nunca va a salir, porque tiene miedo de salir y porque no sabe salir... Pero aún así no estaba bien físicamente, no podía patear", sentenció.