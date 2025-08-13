El video que subió la Conmebol de varias jugadas ásperas y pelotazos del partido Peñarol vs Racing por Copa Libertadores: "Así se juega por la gloria eterna"

Peñarol venció 1-0 a Racing de Avellaneda este martes a la noche en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Los carboneros lograron vencer con un tanto de David Terans, quien había ingresado a los 20 minutos por el lesionado Leonardo Fernández.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El equipo que dirige Diego Aguirre ganó un encuentro muy disputado y áspero, con mucha pierna fuerte en un campo de juego que no estaba en las mejores condiciones.

Como informó Referí, la mala noticia para los aurinegros fue la salida a los 20 minutos de su figura, Leonardo Fernández, quien experimentó un esguince de rodilla y es casi un hecho que no estará en la revancha el martes que viene en Avellaneda.

Habrá que esperar si es solo un esguince, ya que le realizarán un estudio de imágenes, esperando que no sea nada grave.

PEÑAROL El futbolista que hoy se despidió del plantel de Peñarol entre lágrimas y el respeto de sus compañeros

PEÑAROL Mirá la importante cifra de dinero que se aseguró Peñarol de parte de Conmebol en lo que va de la Copa Libertadores, tras vencer a Racing por los octavos de final

Hay tres tipos distintos de esguinces de rodilla y en Peñarol esperan que sea uno de los más leves.

El video que compartió la Conmebol del partido entre Peñarol vs Racing

Este miércoles, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), subió un video a sus redes sociales.

En el mismo, además de mostrar el gol de David Terans para la victoria, muestra, sobre todo, lo áspero y difícil que se hizo el encuentro, con mucha pierna fuerte.

"A meter no nos va a ganar nadie", dijo luego del partido Diego Aguirre.

"Así se juegas por la gloria eterna", escribieron desde Conmebol en su posteo.