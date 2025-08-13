Peñarol venció 1-0 a Racing de Avellaneda este martes a la noche en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Los carboneros lograron vencer con un tanto de David Terans, quien había ingresado a los 20 minutos por el lesionado Leonardo Fernández.
El video que subió la Conmebol de varias jugadas ásperas y pelotazos del partido Peñarol vs Racing por Copa Libertadores: "Así se juega por la gloria eterna"
La Conmebol subió un video con imágenes diferentes a las de siempre, ya que en el mismo se aprecian varias jugadas ásperas y pelotazos del partido Peñarol vs Racing por Copa Libertadores: "Así se juega por la gloria eterna"