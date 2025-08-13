Dólar
El video que subió la Conmebol de varias jugadas ásperas y pelotazos del partido Peñarol vs Racing por Copa Libertadores: "Así se juega por la gloria eterna"

La Conmebol subió un video con imágenes diferentes a las de siempre, ya que en el mismo se aprecian varias jugadas ásperas y pelotazos del partido Peñarol vs Racing por Copa Libertadores: "Así se juega por la gloria eterna"

13 de agosto 2025 - 18:11hs

Peñarol venció 1-0 a Racing de Avellaneda este martes a la noche en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Los carboneros lograron vencer con un tanto de David Terans, quien había ingresado a los 20 minutos por el lesionado Leonardo Fernández.

Habrá que esperar si es solo un esguince, ya que le realizarán un estudio de imágenes, esperando que no sea nada grave.

Matías Arezo
PEÑAROL

Mirá la importante cifra de dinero que se aseguró Peñarol de parte de Conmebol en lo que va de la Copa Libertadores, tras vencer a Racing por los octavos de final

Peñarol celebró el título del Campeonato Uruguayo
PEÑAROL

El futbolista que hoy se despidió del plantel de Peñarol entre lágrimas y el respeto de sus compañeros

Hay tres tipos distintos de esguinces de rodilla y en Peñarol esperan que sea uno de los más leves.

El video que compartió la Conmebol del partido entre Peñarol vs Racing

Este miércoles, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), subió un video a sus redes sociales.

En el mismo, además de mostrar el gol de David Terans para la victoria, muestra, sobre todo, lo áspero y difícil que se hizo el encuentro, con mucha pierna fuerte.

"A meter no nos va a ganar nadie", dijo luego del partido Diego Aguirre.

"Así se juegas por la gloria eterna", escribieron desde Conmebol en su posteo.

David Terans festeja su gol en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Peñarol 1-0 Racing por Copa Libertadores: enorme y peleada victoria aurinegra a pesar de la baja de Leo Fernández, a quien lesionaron en el primer tiempo

Ignacio Ruglio tras el 1-0 de Peñarol a Racing: Fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido
PEÑAROL

Ignacio Ruglio tras el 1-0 de Peñarol a Racing: "Fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido"

Alarma en Peñarol: cuál es la lesión que sufrió Leo Fernández y qué posibilidades tiene de jugar la revancha ante Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Alarma en Peñarol: cuál es la lesión que sufrió Leo Fernández y qué posibilidades tiene de jugar la revancha ante Racing por Copa Libertadores

El saludo de Suárez y Gallese
MLS

Video: el impresionante intento de gol de Luis Suárez desde mitad de la cancha que le sacó en la línea un golero que sonó para Peñarol; Inter Miami fue goleado en el derbi

