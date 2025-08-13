Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El futbolista que hoy se despidió del plantel de Peñarol entre lágrimas y el respeto de sus compañeros

Fue una jornada diferente en Los Aromos debido a que un jugador de Peñarol se despidió del plantel entre lágrimas y contó con todo el respeto de sus compañeros

13 de agosto 2025 - 17:47hs
Peñarol celebró el título del Campeonato Uruguayo

Foto: Inés Guimaraens

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol volvió a los entrenamientos este miércoles luego de haber conseguido una victoria muy importante el martes a la noche en el Estadio Campeón del Siglo por 1-0 sobre el vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana, Racing de Avellaneda. En tanto, el brasileño Léo Coelho, se despidió del plantel entre lágrimas, ya que vuelve a su país.

No obstante, habrá que esperar el estudio de imágenes que le realizarán esperando que no sea una lesión más grave.

Leonardo Fernández
PEÑAROL

¿Qué ocurre en la rodilla cuando sufre un esguince como Leonardo Fernández de Peñarol, y cuánto tiempo lleva normalmente de recuperación?

Matías Arezo
PEÑAROL

Mirá la importante cifra de dinero que se aseguró Peñarol de parte de Conmebol en lo que va de la Copa Libertadores, tras vencer a Racing por los octavos de final

El propio Leonardo Fernández comentó, enseguida de terminado el partido, cuál era su lesión, cuando intercambió camisetas en el pasillo de los vestuarios con el colombiano Duván Vergara.

El adiós de Léo Coelho de Peñarol

El zaguero brasileño Léo Coelho, jugó en Fénix cuando arribó a Montevideo. Luego de un breve pasaje por Atlético San Luis de México, lo hizo por Nacional, con el que se consagró campeón uruguayo en 2022, siendo gran figura.

No obstante, en diciembre de ese año y cuando se había terminado el préstamo de los mexicanos, llegó a un sorpresivo y rápido acuerdo con Peñarol.

20240911 Léo Coelho con la nueva camiseta de Peñarol por los 133 años
Léo Coelho con la nueva camiseta de Peñarol por los 133 años

Léo Coelho con la nueva camiseta de Peñarol por los 133 años

Con los aurinegros, Léo Coelho fue campeón uruguayo el año pasado y este año, logró el Torneo Intermedio.

Según explicó el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio en Carve Deportiva, el futbolista jugará en Amazonas de la Serie B de Brasil, y este miércoles se despidió entre lágrimas con sus compañeros en Los Aromos.

"Hoy se despidió Léo Coelho del plantel, llorando. Estaba muy emocionado. Era una de las salidas que teníamos previstas. Va para Amazonas de Brasil", dijo.

En ese club será compañero de los uruguayos Diego Zabala, Santiago Viera y Kevin Ramírez.

Temas:

Peñarol Léo Coelho Los Aromos Racing Copa Libertadores Nacional

