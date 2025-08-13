El futbolista que hoy se despidió del plantel de Peñarol entre lágrimas y el respeto de sus compañeros

Peñarol volvió a los entrenamientos este miércoles luego de haber conseguido una victoria muy importante el martes a la noche en el Estadio Campeón del Siglo por 1-0 sobre el vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana, Racing de Avellaneda. En tanto, el brasileño Léo Coelho, se despidió del plantel entre lágrimas, ya que vuelve a su país.

Los aurinegros ganaron un encuentro muy disputado en un campo de juego que no estaba en las mejores condiciones.

Como informó Referí, la mala noticia para los dirigidos por Diego Aguirre fue la salida a los 20 minutos de su figura, Leonardo Fernández, quien experimentó un esguince de rodilla y es casi un hecho que no estará en la revancha el martes que viene en Avellaneda.

No obstante, habrá que esperar el estudio de imágenes que le realizarán esperando que no sea una lesión más grave.

El propio Leonardo Fernández comentó, enseguida de terminado el partido, cuál era su lesión, cuando intercambió camisetas en el pasillo de los vestuarios con el colombiano Duván Vergara.

El adiós de Léo Coelho de Peñarol

El zaguero brasileño Léo Coelho, jugó en Fénix cuando arribó a Montevideo. Luego de un breve pasaje por Atlético San Luis de México, lo hizo por Nacional, con el que se consagró campeón uruguayo en 2022, siendo gran figura.

No obstante, en diciembre de ese año y cuando se había terminado el préstamo de los mexicanos, llegó a un sorpresivo y rápido acuerdo con Peñarol.

20240911 Léo Coelho con la nueva camiseta de Peñarol por los 133 años Léo Coelho con la nueva camiseta de Peñarol por los 133 años FOTO: @OficialCAP

Con los aurinegros, Léo Coelho fue campeón uruguayo el año pasado y este año, logró el Torneo Intermedio.

Según explicó el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio en Carve Deportiva, el futbolista jugará en Amazonas de la Serie B de Brasil, y este miércoles se despidió entre lágrimas con sus compañeros en Los Aromos.

"Hoy se despidió Léo Coelho del plantel, llorando. Estaba muy emocionado. Era una de las salidas que teníamos previstas. Va para Amazonas de Brasil", dijo.

En ese club será compañero de los uruguayos Diego Zabala, Santiago Viera y Kevin Ramírez.