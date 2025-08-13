El momento en el que Leonardo Fernández, al término de Peñarol vs Racing por Copa Libertadores, admite dos veces que se esguinzó la rodilla; mirá el video

Peñarol consiguió una victoria trascendente por 1-0 sobre Racing de Avellaneda este martes en el Estadio Campeón del Siglo y sacó una ventaja en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, por lo que hay que esperar la revancha del martes próximo a la hora 21.30 en el Cilindro de La Academia, para ver si clasifica o no a cuartos. La mala noticia fue la lesión de Leonardo Fernández quien ya en vestuarios, tras el triunfo, le comentó al colombiano Duván Vergara mientras intercambiaban camisetas, que se esguinzó la rodilla.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Los carboneros ganaron un partido muy disputado y en un campo de juego que no estaba en las mejores condiciones.

Como informó Referí, la mala noticia para los carboneros fue la salida a los 20 minutos de su figura, Leonardo Fernández, quien experimentó un esguince de rodilla y es casi un hecho que no estará en la revancha el martes que viene en Avellaneda.

Leonardo Fernández ya conocía su lesión Cuando terminó el partido, Leonardo Fernández se encontró en el pasillo de los vestuarios del Estadio Campeón del Siglo con el delantero colombiano Duván Vergara.

Ambos intercambiaron camisetas y se dio un diálogo particular. Vergara le preguntó qué le pasó que debió abandonar la cancha a los 20 minutos, y Leonardo Fernández le contestó: "Me esguincé". Y repitió: "Me esguincé la rodilla", mientras se quitaba la camiseta de Peñarol para dársela a su rival, y este le daba la de Racing de Avellaneda.