Peñarol consiguió una victoria trascendente por 1-0 sobre Racing de Avellaneda este martes en el Estadio Campeón del Siglo y sacó una ventaja en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, por lo que hay que esperar la revancha del martes próximo a la hora 21.30 en el Cilindro de La Academia, para ver si clasifica o no a cuartos. La mala noticia fue la lesión de Leonardo Fernández quien ya en vestuarios, tras el triunfo, le comentó al colombiano Duván Vergara mientras intercambiaban camisetas, que se esguinzó la rodilla.
El momento en el que Leonardo Fernández, al término de Peñarol vs Racing por Copa Libertadores, admite dos veces que se esguinzó la rodilla; mirá el video
