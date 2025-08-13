Dólar
El Observador / Copa Libertadores / PEÑAROL

El momento en el que Leonardo Fernández, al término de Peñarol vs Racing por Copa Libertadores, admite dos veces que se esguinzó la rodilla; mirá el video

Una baja que en la ida, Peñarol supo disimular ante Racing de Avellaneda por Copa Libertadores, pero de cara al futuro, puede complicarlo; aquí se puede ver el momento preciso en el que Leonardo Fernández, al término del partido, admite dos veces que se esguizó la rodilla; mirá el video

13 de agosto 2025 - 12:48hs

Peñarol consiguió una victoria trascendente por 1-0 sobre Racing de Avellaneda este martes en el Estadio Campeón del Siglo y sacó una ventaja en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, por lo que hay que esperar la revancha del martes próximo a la hora 21.30 en el Cilindro de La Academia, para ver si clasifica o no a cuartos. La mala noticia fue la lesión de Leonardo Fernández quien ya en vestuarios, tras el triunfo, le comentó al colombiano Duván Vergara mientras intercambiaban camisetas, que se esguinzó la rodilla.

Leonardo Fernández ya conocía su lesión

Cuando terminó el partido, Leonardo Fernández se encontró en el pasillo de los vestuarios del Estadio Campeón del Siglo con el delantero colombiano Duván Vergara.

Matías Arezo
PEÑAROL

Mirá la importante cifra de dinero que se aseguró Peñarol de parte de Conmebol en lo que va de la Copa Libertadores, tras vencer a Racing por los octavos de final

David Terans anotó el 1-0 para Peñarol
COPA LIBERTADORES

Peñarol estiró su invicto por Copa Libertadores en el Campeón del Siglo y Conmebol lo destacó en redes: ¿a cuántos partidos llegó?

Ambos intercambiaron camisetas y se dio un diálogo particular.

Vergara le preguntó qué le pasó que debió abandonar la cancha a los 20 minutos, y Leonardo Fernández le contestó: "Me esguincé".

Y repitió: "Me esguincé la rodilla", mientras se quitaba la camiseta de Peñarol para dársela a su rival, y este le daba la de Racing de Avellaneda.

