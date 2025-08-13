Nacional: la baja obligada y la vuelta que tendrá Pablo Peirano para recibir a Progreso y lo que dijo sobre el equipo para el próximo partido

Nacional ya se prepara para el partido ante Progreso del próximo sábado a las 18:00 en el Gran Parque Central, nuevamente a puertas cerradas para sus hinchas, en el que buscará comenzar a pasar página a la dura derrota que sufrió ante Peñarol en el clásico de la fecha pasada, resultado por el que estuvo en duda la continuidad del entrenador Pablo Peirano , quien finalmente fue ratificado en su cargo .

Los tricolores irán por una nueva victoria en el Torneo Clausura, tras ganarle a City Torque en el debut y tras el traspié en el Campeón del Siglo.

Los tricolores tiene una baja confirmada para el partido ante Progreso, por lo que el entrenador tendrá que hacer al menos un cambio.

Se trata del zaguero colombiano Julián Millán , quien llegó a sus cinco amarillas en el clásico, por lo que está sancionado para el próximo partido.

Todo indica que en su lugar estará el juvenil Paolo Calione, el tercer zaguero en el plantel de Peirano, quien tiene además las opciones de Matías De los Santos, fichaje en este período de pases, y el juvenil Tomás Viera.

Con respecto a la alta para este partido, es Juan Cruz De los Santos, el extremo zurdo que llegó desde River Plate y que fue titular en el debut ante City Torque, con una asistencia para Nicolás “Diente” López en la goleada 5-2.

El campeón del mundo sub 20 llegó a cinco amarillas en ese partido y se perdió el clásico, pero ahora volverá a estar a la orden de Peirano, quien ya confió en él en su primer equipo.

Lo que dijo Pablo Peirano este miércoles sobre el equipo

El entrenador Pablo Peirano fue consultado este miércoles en conferencia de prensa sobre si iba a ensayar cambios ante Progreso y, fiel a su estilo, no dio pistas.

“A ver, hay cambios por el tema de la salida de Millán, hay jugadores que vienen en recuperación, hay jugadores que vienen también de una sanción, puede haber variantes también para recuperar su lugar”, repasó, en lo que pareció ser una mención al caso de Juan Cruz De los Santos.

“Tenemos todo el trabajo de hoy, el trabajo de mañana, ya me conocen, yo no digo nombres de futbolistas ni cambios, antes de comunicarles a ellos. Así que tengo días para trabajar y ver el once que vayamos a colocar”, agregó.

Sobre él ánimo del plantel, señaló: “Los muchachos están bien, dolidos, pero tienen muchas ganas de sacarlo adelante y eso es lo que a mí me da esta entereza para charlar con ustedes. Si yo viera otra cosa, no estaría de esta manera. Nacional va a salir adelante”.