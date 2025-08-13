Pablo Peirano rompió el silencio tras la dura derrota clásica de Nacional ante Peñarol: "Tengo el ojo negro, pero no voy a tirar la toalla"

Live Blog Post

"Tengo el ojo negro, pero no voy a tirar la toalla"

"Las expectativas las tenemos intactas".

Consultado acerca de por qué su equipo jugó al pelotazo, dijo: "No comparto que en el primer partido (final del Torneo Intermedio) jugamos al pelotazo. En el segundo sí, en el comienzo jugamos un poco más largo".

"Tenemos las mismas ganas y entereza para llegar a la final. Ganar. Sacarnos esta sensación que tenemos todos. Hacerlo este domingo (juega el sábado ante Progreso). ¿Si estoy dolido, quebrado? No me pasa. Tengo la guardia alta. Tengo unas ganas bárbaras. No es que me pasa algo y me quiero esconder. Tenemos humildad para escuchar, reconocer y con entereza para buscar la próxima etapa. Me tocó llegar, caer en un paracaídas, cuando nadie me veía ni sabían de mí, y me tocó asumir en un desafío fuerte. Sigo con la misma ilusión y las ganas que cuando llegamos acá. Tengo el ojo negro y la tolla no la voy a tirar".