El entrenador de Nacional, Pablo Peirano, rompió el silencio este miércoles y habló por primera vez después de la goleada que los tricolores sufrieron el sábado ante Peñarol en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura.
Pablo Peirano rompió el silencio tras la dura derrota clásica de Nacional ante Peñarol: "Tengo el ojo negro, pero no voy a tirar la toalla"
