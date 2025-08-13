Dólar
Pablo Peirano rompió el silencio tras la dura derrota clásica de Nacional ante Peñarol: "Tengo el ojo negro, pero no voy a tirar la toalla"

El entrenador de Nacional, Pablo Peirano, habló por primera vez después de la goleada que el sábado sufrió en el clásico de Nacional ante Peñarol por la segunda fecha del Torneo Clausura

13 de agosto 2025 - 8:19hs
Pablo Peirano Nacional conferencia de prensa

EN VIVO

El entrenador de Nacional, Pablo Peirano, rompió el silencio este miércoles y habló por primera vez después de la goleada que los tricolores sufrieron el sábado ante Peñarol en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Peirano fue confirmado el lunes de noche por la comisión directiva que preside Ricardo Vairo, luego de reuniones que el presidente, el vicepresidente Flavio Perchman, el tesorero Federico Britos y el director deportivo Sebastián Eguren mantuvieron con el entrenador y con los futbolistas.

La conferencia de prensa de Peirano:

Pablo Peirano en vivo: rompe el silencio tras la derrota de Nacional en el clásico ante Peñarol

El entrenador de Nacional, Pablo Peirano, habló en vivo.

¿Qué hablaste con los futbolistas?

"Tuvimos una charla muy buena con ellos después del partido. No voy a contar la intimidad de la charla, pero el sentimiento era compartido. Las ganas que tienen ellos y nosotros de ganar. Tenemos una entereza muy grande para salir adelante después de reconocer lo que sucedió. Miramos más para adelante de lo que pasó. Estamos golpeados pero con las ganas y rebeldía de demostrar".

"Nos faltó esa parte de rebeldía, que nos costó. Y el responsable para sacudir eso soy yo".

¿Por qué no habló el sábado después del clásico?

"No tengo problemas en conversar ni mucho menos. El otro día tuvimos que salir rápido. Perdí y Pablo no quiso hablar. No fue así. Tuvimos que salir rápido del Campeón del Siglo (por el protocolo de seguridad, Nacional debía salir 20 minutos después del pitazo final del árbitro)".

"Tengo el ojo negro, pero no voy a tirar la toalla"

"Las expectativas las tenemos intactas".

Consultado acerca de por qué su equipo jugó al pelotazo, dijo: "No comparto que en el primer partido (final del Torneo Intermedio) jugamos al pelotazo. En el segundo sí, en el comienzo jugamos un poco más largo".

"Tenemos las mismas ganas y entereza para llegar a la final. Ganar. Sacarnos esta sensación que tenemos todos. Hacerlo este domingo (juega el sábado ante Progreso). ¿Si estoy dolido, quebrado? No me pasa. Tengo la guardia alta. Tengo unas ganas bárbaras. No es que me pasa algo y me quiero esconder. Tenemos humildad para escuchar, reconocer y con entereza para buscar la próxima etapa. Me tocó llegar, caer en un paracaídas, cuando nadie me veía ni sabían de mí, y me tocó asumir en un desafío fuerte. Sigo con la misma ilusión y las ganas que cuando llegamos acá. Tengo el ojo negro y la tolla no la voy a tirar".

"Dejé desbalanceado al equipo"

"No pudimos ser un equipo agresivo en la parte ofensiva y luego, con el tema de las variantes, cuando estábamos 2-0, hicimos variantes, colocamos dos volantes más ofensivos y tres en la parte ofensiva para colocarnos en partidos. Eso nos pareció en ese momento. Cuando vimos el transcurso del segundo tiempo el rival levantó. Entonces tuvimos más jugadores de creación que de contención, entonces dejé desbalanceado al equipo. En esa parte soy el responsable".

"Tocamos la lona pero acá no se tira la tolla"

"Esto pega. Es una trompada. Tocamos la lona pero acá no se tira la tolla. Hay que tomarlo como algo como un aprendizaje para adelante. Estábamos muy convencidos del partido que íbamos a jugar y el rival nos superó y nos ganó. Es duro, pero hay posibilidades para adelante. No te quedás en lo que pasó. Aprendés. ¿Eso me va a acompañar hasta el final? Sí, pero me lo quiero sacar y me lo quiero sacar en el próximo partido ante Progreso".

"Quiero desmentir: no hay jugadores que no van más"

"Quiero aclarar un tema, de que no hay jugadores que no van más. No fue así. Todos los jugadores que trae Nacional son importantes. En la directiva, con Flavio y el presidente, no nombramos jugadores. No se puntualizó sobre futbolistas. Lo quiero desmentir para que no haya confusión".

¿Cómo fue la charla del lunes con los dirigentes y Eguren?

"Hablé con Sebastián Eguren primero. Charlamos mucho de lo que sucedió. Hablamos mucho para lo que viene. Hablamos no solo del tema del clásico. Con los directivos fue igual, con el presidente y vice, con una autocrítica fuerte de ellos y de la parte nuestra aceptar. Porque tenemos la capacidad de aceptar para revertir. Somos optimistas para lo que viene. Estamos en una posición buena en la Anual. Lo que sucedió nos duele más que a nadie. Tenemos una gran posibilidad por delante y no la vamos a soltar. La vamos a pelear todos los días".

Pablo Peirano: "Disculpas al hincha"

"Fue una semana dura después del partido. Asumo la total responsabilidad de lo que sucedió durante el partido y las disculpas al hincha que sufrió desde afuera y por las sensaciones que le quedaron. Con mucha vergüenza de lo que sucedió y al mismo tiempo con mucha rebeldía y ganas para sacarlo adelante".

La sala de conferencia de prensa del Gran Parque Central está lista para recibir al entrenador

Pablo Peirano Nacional conferencia de prensa

Pablo Peirano fue ratificado en el cargo el lunes en la reunión de la comisión directiva

Tras la derrota ante Peñarol, Nacional se llamó a silencio por dos días en las redes sociales, y el lunes el presidente Ricardo Vairo, el vicepresidente Flavio Perchman, el tesorero Federico Britos y el director deportivo Sebastián Eguren se reunieron en Los Céspedes con el entrenador y los futbolistas para analizar el momento.

Luego de cinco horas de reunión en el complejo deportivo, Vairo y Perchman decidieron respaldar a Peirano. En la noche del lunes se reunió la comisión directiva y confirmaron la continuidad del DT.

De los 11 dirigentes, ocho estuvieron en contra de la continuidad del DT y solo tres a favor, pero en este caso primó la posición del presidente a quien le dieron la derecha para tomar la decisión.

De todas formas, su permanencia en el club se aprobará fecha a fecha y estará sujeta a que consiga recuperar el nivel futbolístico que expresó hasta los clásicos por la final del Torneo Intermedio y el Clausura.

Nacional jugará el sábado ante Progreso

Los tricolores jugarán por la tercera fecha del Torneo Clausura el sábado a la hora 18 frente a Progreso. El partido se jugará en el Gran Parque Central sin público, por la sanción de cuatro partidos que le aplicó la Comisión Disciplinaria de la AUF.

