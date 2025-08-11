El primer mensaje institucional de Nacional, después de dos días de silencio tras la dura derrota en el clásico frente a Peñarol en el Campeón del Siglo

Las secuelas que dejó el clásico que Nacional perdió 3-0 ante Peñarol el sábado por la segunda fecha del Torneo Clausura en el Campeón del Siglo, sin público, aún no se apagan y los tricolores, que se llamaron a silencio durante dos días volvieron a expresarse institucionalmente
El impacto de la goleada de Peñarol, caló hondo en la interna del club, al punto que se plantearon dudas sobre la continuidad del entrenador Pablo Peirano y la reunión de comisión directiva que se iba a realizar este lunes de mañana, como todas las semanas, se postergó para la hora 19.
Este lunes de mañana en el complejo deportivo Los Céspedes, el presidente Ricardo Vairo, el vicepresidente Flavio Perchman y el dirigente Federico Britos se reunieron con el entrenador y con los futbolistas para hablar cara a cara luego de la derrota.
En la noche, la comisión directiva se reunirá en la sede y tomará una decisión en torno a si Peirano continuará o no hasta el final de la temporada al frente del proyecto que eligió Perchman para conducir al club a ganar la Liga AUF Uruguaya 2025.
Nacional no gana el título más importante de Uruguay desde 2022. En 2023 fue campeón Liverpool y en 2024, Peñarol.
El club se expresó públicamente por primera vez este lunes al mediodía con este mensaje: "No termina hasta que termina. Todos unidos hasta el final. Somos Nacional".
El último posteo había sido el sábado 9 de agosto a la hora 16.53 tras el clásico, apenas Javier Burgos pitó el final del partido en el Campeón del Siglo.
