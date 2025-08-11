Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

El Observador / Fútbol / NACIONAL

El primer mensaje institucional de Nacional, después de dos días de silencio tras la dura derrota en el clásico frente a Peñarol en el Campeón del Siglo

Luego de perder 3-0 ante Peñarol en el clásico de la segunda fecha del Torneo Clausura, Nacional se expresó por primera vez públicamente

11 de agosto 2025 - 12:40hs
Flavio Perchman y Ricardo Vairo, vicepresidente y presidente de Nacional

FOTO: LEONARDO CARREÑO

Las secuelas que dejó el clásico que Nacional perdió 3-0 ante Peñarol el sábado por la segunda fecha del Torneo Clausura en el Campeón del Siglo, sin público, aún no se apagan y los tricolores, que se llamaron a silencio durante dos días volvieron a expresarse institucionalmente

El impacto de la goleada de Peñarol, caló hondo en la interna del club, al punto que se plantearon dudas sobre la continuidad del entrenador Pablo Peirano y la reunión de comisión directiva que se iba a realizar este lunes de mañana, como todas las semanas, se postergó para la hora 19.

En la noche, la comisión directiva se reunirá en la sede y tomará una decisión en torno a si Peirano continuará o no hasta el final de la temporada al frente del proyecto que eligió Perchman para conducir al club a ganar la Liga AUF Uruguaya 2025.

Pablo Casas, abogado del hincha de Nacional imputado
JUSTICIA

Hincha de Nacional imputado por herir a un policía con una bengala en el clásico niega ser el responsable: "Él estaba en otro lugar"

Nacional no gana el título más importante de Uruguay desde 2022. En 2023 fue campeón Liverpool y en 2024, Peñarol.

El club se expresó públicamente por primera vez este lunes al mediodía con este mensaje: "No termina hasta que termina. Todos unidos hasta el final. Somos Nacional".

El último posteo había sido el sábado 9 de agosto a la hora 16.53 tras el clásico, apenas Javier Burgos pitó el final del partido en el Campeón del Siglo.

