El media punta uruguayo Giorgian De Arrascaeta volvió a tener una jornada excepcional defendiendo los colores de su club, Flamengo, en la victoria como locales en el Estadio Maracaná ante Mirassol, 2-1, por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao. El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa fue, otra vez, la figura de la cancha.
El impresionante video de las geniales jugadas de Giorgian De Arrascaeta en la victoria de Flamengo ante Mirassol por el Campeonato Brasileiro
