El impresionante video de las geniales jugadas de Giorgian De Arrascaeta en la victoria de Flamengo ante Mirassol por el Campeonato Brasileiro

El media punta uruguayo Giorgian De Arrascaeta volvió a tener una jornada excepcional defendiendo los colores de su club, Flamengo, en la victoria como locales en el Estadio Maracaná ante Mirassol, 2-1, por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao. El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa fue, otra vez, la figura de la cancha.

El rendimiento del nacido en Nuevo Berlín sigue siendo óptimo.

El técnico de Flamengo y excompañero suyo, Filipe Luís, últimamente lo hace alternar y no juega todos los encuentros.

El fin de semana que acaba de terminar, tuvo a Giorgian De Arrascaeta como enorme figura en Flamengo.

El futbolista no solo dio una exquisita asistencia, una más, para uno de los tantos de su club al ecuatoriano Gonzalo Plata.

Pero, además, realizó genialidades con la pelota en pleno partido para el delirio de los hinchas que colmaron Maracaná.

Hizo jopeadas, caños y jugadas con su sello y estilo.

Al término del partido, en un video que subió Flamengo, se ve como Plata pasa por al lado ya en el vestuario y dice: "Es un mago. Todo el mundo sabe que tiene mucha magia aquí (y le tocó la pierna derecha)".