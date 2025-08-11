Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

El impresionante video de las geniales jugadas de Giorgian De Arrascaeta en la victoria de Flamengo ante Mirassol por el Campeonato Brasileiro

El media punta Giorgian De Arrascaeta sigue siendo una figura inconmensurable en su equipo, Flamengo, el que realizó un impresionante video de sus geniales jugadas en la victoria ante Mirassol por el Campeonato Brasileiro

11 de agosto 2025 - 14:03hs

El media punta uruguayo Giorgian De Arrascaeta volvió a tener una jornada excepcional defendiendo los colores de su club, Flamengo, en la victoria como locales en el Estadio Maracaná ante Mirassol, 2-1, por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao. El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa fue, otra vez, la figura de la cancha.

El rendimiento del nacido en Nuevo Berlín sigue siendo óptimo.

El técnico de Flamengo y excompañero suyo, Filipe Luís, últimamente lo hace alternar y no juega todos los encuentros.

La figura de De Arrascaeta

El fin de semana que acaba de terminar, tuvo a Giorgian De Arrascaeta como enorme figura en Flamengo.

Darwin Núñez celebró su primer gol con su nuevo club, Al-Hilal
FÚTBOL INTERNACIONAL

¿Por dónde se podrán ver los partidos de Darwin Núñez con su nuevo equipo, Al-Hilal, de la Saudi Pro League?

Ignacio Ruglio
PEÑAROL

La definición de Peñarol respecto al futuro del plantel tras la lesión de Alejo Cruz que lo alejará más de un mes de las canchas

El futbolista no solo dio una exquisita asistencia, una más, para uno de los tantos de su club al ecuatoriano Gonzalo Plata.

Pero, además, realizó genialidades con la pelota en pleno partido para el delirio de los hinchas que colmaron Maracaná.

Hizo jopeadas, caños y jugadas con su sello y estilo.

Al término del partido, en un video que subió Flamengo, se ve como Plata pasa por al lado ya en el vestuario y dice: "Es un mago. Todo el mundo sabe que tiene mucha magia aquí (y le tocó la pierna derecha)".

Temas:

Giorgian De Arrascaeta Flamengo Brasileirao

Seguí leyendo

Las más leídas

El saludo de Suárez y Gallese
MLS

Video: el impresionante intento de gol de Luis Suárez desde mitad de la cancha que le sacó en la línea un golero que sonó para Peñarol; Inter Miami fue goleado en el derbi

Lionel Messi y Luis Suárez
URUGUAYOS

El ex Peñarol y ex Nacional que jugará en Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi y que es baja en uno de los equipos revelación de la Copa AUF Uruguay

Darwin Núñez debutó con un gol en su nuevo club, Al-Hilal de Arabia Saudita
AMISTOSO

Tras 24 horas de firmar su contrato, Darwin Núñez ya anotó su primer gol para Al-Hilal, su nuevo club; mirá el video

Maximiliano Cantera celebra el gol para Paysandú FC que se coronó campeón del Torneo Apertura de la Divisional C
FÚTBOL

Con un gol de Maximiliano Cantera, Paysandú FC fue campeón del Apertura de la Divisional C; Durazno FC, el equipo de Diego Forlán, fue vicecampeón

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos