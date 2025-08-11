Darwin Núñez ya saluda en árabe y tiene nuevo compañero de mates en Al Hilal; mirá el divertido video

El delantero uruguayo Darwin Núñez se va adaptando las costumbres de su nuevo club, Al Hilal de Arabia Saudita , como se pudo ver en un video publicado este lunes en el que se lo ve entrenando y sometiéndose a tests.

Con mate en mano, el artíguense llegó a la sala y se dirigió a las cámaras con “Al-Salamu Alaykum”, el tradicional saludo en árabe que significa "la paz sea contigo" y que se utiliza en distintas situaciones.

Luego, le realizaron diversos chequeos y controles con los asistentes del cuerpo técnico que encabeza el italiano Simone Inzaghi.

Por último, en el video se lo ve tomando mates con el atacante brasileño Malcolm, su nuevo compañero que disfrutó de la bebida y su “energía”.

Además, ambos le mandaron un saludo a Allison, el ahora excompañero de Darwin que ataja en Liverpool.

Debut con gol

El delantero internacional uruguayo Darwin Núñez debutó con el Al Hilal saudí tras ser traspasado por el Liverpool inglés con el tanto que cerró la goleada sobre el Aarau suizo (6-0) en partido amistoso disputado en el estadio Stadion Brügglifeld de esta localidad helvética.

El atacante celeste, que se incorporó al conjunto que dirige el italiano Simone Inzaghi rodado tras hacer la pretemporada con los reds, saltó al campo tras el descanso, cuando el marcador reflejaba ya un 3-0.

Darwin Núñez estrenó su capítulo anotador con el Al Hilal a falta de tres minutos para el final con un duro remate tras recibir dentro del área de Mohamed Kanno, que había logrado un doblete en el segundo periodo.

Darwin Núñez

Con base en EFE