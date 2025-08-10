La emotiva carta de despedida hacia Liverpool que publicó este domingo Darwin Núñez

Darwin Núñez sonríe con el trofeo de la Premier League obtenido con Liverpool

Darwin Núñez tuvo un fin de semana muy agitado entre su despedida de Liverpool y su llegada a Al-Hilal. Este sábado firmó su nuevo vínculo con el conjunto de Arabia Saudita, mientras que este domingo, ya debutó con gol en un amistoso que se disputó en Suiza, y luego de ello, escribió una sentida despedida al club inglés.

El pasado miércoles se informó que Darwin Núñez estaba a punto de ser traspasado al club saudita por cerca de 61 millones de dólares.

Darwin Núñez firmó su vínculo con el club y lo presentaron con un video espectacular, al mismo tiempo que mostraron cuál será el número que utilizará.

A su vez su exequipo, Liverpool, ya sin él, perdió sorpresivamente este domingo el primer título de la temporada, al caer por penales ante Crystal Palace en la Community Shield, la Supercopa Inglesa.

Como informó Referí el pasado viernes, Darwin Núñez viajó a la ciudad de Colonia en Alemania, para hacerse los exámenes médicos y luego firmar su contrato por tres años.

El gol de este domingo con Al-Hilal y su carta de despedida a Liverpool

Este domingo, luego de 24 horas de firmar su nuevo contrato con Al-Hilal, Darwin Núñez ya anotó su primer gol para su flamante equipo.

Minutos después de terminado el encuentro disputado en Suiza ante Aarau, al que golearon 6-0, el uruguayo escribió una sentida carta de despedida a Liverpool.

"Gracias Liverpool. Tres años después toca deperdirnos, son demasiados los recuerdos inolvidables que quedarán para siempre en mi memoria. Me voy con el corazón lleno gracias al cariño de una afición que jamás me dejó caer y siempre me alentó tanto en los buenos momentos como en los no tan buenos", comenzó escribiendo el uruguayo.

Y continuó: "Liverpool será siempre parte de mi historia y de mi vida. Los voy a extrañar mucho! Gracias a todos los funcionarios y a mis compañeros, les deseo todo lo mejor". Y termina: "YNWA" (You'll never walk alone, que significa, "Tu nunca caminarás solo", el lema de Liverpool).