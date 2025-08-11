Delincuentes asaltaron una sucursal de Scotiabank en Montevideo: llegaron en una camioneta escoltados por motos y con armas largas

Captura de Telemundo

Un grupo de delincuentes asaltó este lunes una sucursal de Scotiabank en Colón (Montevideo). Los hombres arribaron al lugar en una camioneta y escoltados por motos, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El Observador con fuentes de la Policía.

Los delincuentes ingresaron al lugar, en las calles Garzón y Lezica, tras amenazar a un guardia de seguridad, a quien luego tomaron de rehén para retirarse del local. Para evitar persecuciones con la Policía, los asaltantes tiraron clavos conocidos como "miguelitos" para pinchar los neumáticos de los patrulleros.

El lugar tiene cámaras de seguridad, que serán analizadas por la Policía en las próximas horas. La información primaria no indica cuántas personas eran y tampoco si llegaron a hurtar dinero en efectivo.