Delincuentes asaltaron una sucursal de Scotiabank en Montevideo: llegaron en una camioneta escoltados por motos y con armas largas

Un grupo de delincuentes asaltó este lunes una sucursal de Scotiabank en Colón (Montevideo). Los hombres arribaron al lugar en una camioneta y escoltados por motos, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El Observador con fuentes de la Policía.
Los asaltantes, en su huida, tomaron de rehén a un guardia de seguridad y tiraron "miguelitos" para pinchar los neumáticos de los patrulleros