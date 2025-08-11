Heber hizo pedido de informe para saber por qué informe de Interior no incluye la tasa de esclarecimiento de homicidios

Luis Alberto Heber en el homenaje a Luis Alberto de Herrera Prensa del Herrerismo

El senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber realizó un pedido de informes luego de que se publicara el primer boletín estadístico de la repartición del Ministerio del Interior denominada Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), que sustituye al Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad.

En el documento elaborado por Heber se aborda que el informe no incluye la tasa de esclarecimiento de homicidios, tal y como indica la columna del abogado Rodrigo Rey en El Observador.

El legislador cuestiona cuáles son los fundamentos de la decisión y por qué, además, no se presentan datos “desagregados por género de las víctimas y su vínculo con los agresores”.

También se pide saber sobre las razones de por qué no se especifica la proporción y cantidad de homicidios derivados de rapiña. Heber pregunta, además, por qué no se desagregan los datos de la participación de menores en homicidios y otros delitos graves.

Con respecto a AECA, se informó que contaría con un Consejo Asesor Honorario, por lo que Heber preguntó si ya fue conformado y, de ser así, quiénes lo integran. Asimismo, pide saber el rol y la estructura de dicho consejo.