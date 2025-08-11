Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Miércoles:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / AECA

Heber hizo pedido de informe para saber por qué informe de Interior no incluye la tasa de esclarecimiento de homicidios

En el documento se agregan otras interrogantes, por ejemplo, sobre la faltante de datos sobre la participación de menores en algunos delitos

11 de agosto 2025 - 21:36hs
Luis Alberto Heber en el homenaje a Luis Alberto de Herrera

Luis Alberto Heber en el homenaje a Luis Alberto de Herrera

Prensa del Herrerismo

El senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber realizó un pedido de informes luego de que se publicara el primer boletín estadístico de la repartición del Ministerio del Interior denominada Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), que sustituye al Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad.

El legislador cuestiona cuáles son los fundamentos de la decisión y por qué, además, no se presentan datos “desagregados por género de las víctimas y su vínculo con los agresores”.

Más noticias
Luis Alberto Heber
INFORME

Heber solicitó un pedido de informe a Interior luego de que se definiera la reserva por 15 años de la información del operativo del último clásico

un video muestra el momento exacto en el que el policia disparo y mato a dos hinchas de nacional en toledo
CANELONES

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo

También se pide saber sobre las razones de por qué no se especifica la proporción y cantidad de homicidios derivados de rapiña. Heber pregunta, además, por qué no se desagregan los datos de la participación de menores en homicidios y otros delitos graves.

Con respecto a AECA, se informó que contaría con un Consejo Asesor Honorario, por lo que Heber preguntó si ya fue conformado y, de ser así, quiénes lo integran. Asimismo, pide saber el rol y la estructura de dicho consejo.

Temas:

Heber interior

Seguí leyendo

Las más leídas

La vicepresidenta Carolina Cosse en el Senado. Archivo
LA AMPLIA

Referentes de Carolina Cosse se alejan de la vicepresidenta y su sector discute su futuro

Invirtieron en Conexión Ganadera para pagar un tratamiento a su hijo con autismo, pero no lo llegaron a hacer y perdieron todos sus ahorros
HISTORIA

Invirtieron en Conexión Ganadera para pagar un tratamiento a su hijo con autismo, pero no lo llegaron a hacer y perdieron todos sus ahorros

El saludo de Suárez y Gallese
MLS

Video: el impresionante intento de gol de Luis Suárez desde mitad de la cancha que le sacó en la línea un golero que sonó para Peñarol; Inter Miami fue goleado en el derbi

Archivo
SINDICALES

Paro general del PIT-CNT este martes: estos son, uno a uno, los servicios que se verán afectados

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos