/ Nacional / FISCALÍA

Detuvieron a tres personas que llegaron en moto a la casa del policía que mató a dos hinchas de Nacional en Toledo

El hecho se dio el sábado, cuando los delincuentes llegaron a la casa de un policía quien tenía una bandera de Peñarol en el frente

11 de agosto 2025 - 19:16hs
20250630 Patrullero de la Policía, patrullaje, policiales
Foto: Inés Guimaraens

La Policía detuvo a tres personas por el caso del policía que mató a dos hinchas de Nacional el pasado sábado, frente a la casa del efectivo en Toledo. Las detenciones se dieron luego de que se identificara a cuatro hombres que se escaparon del lugar.

Este lunes se logró dar con dos mayores de edad y un menor, de 17 años. En tanto, las motos usadas en el hecho se incautaron y están a disposición de la Policía Científica. Se estima que los delincuentes llegaron a la casa del policía para robar una bandera de Peñarol que tenía colgada en el frente de la vivienda.

El menor ya quedó a disposición del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, mientras que los mayores fueron enviados a Fiscalía para su posterior audiencia de imputación. La Policía emitió una orden de detención para la cuarta persona, que aún se encuentra prófuga.

Según el parte oficial, un grupo de personas, entre las que estaba un policía, se juntaron en Toledo para mirar el clásico del sábado. En el tejido de la casa estaba colgada una bandera de Peñarol.

Tras el partido y sobre las 17:18 en las calles Torres Quiroga y José Mateo Quiroga, un grupo de personas en moto llegaron a la casa, una de ellas con un arma de fuego en mano.

Avistado por el policía, este salió de la casa y con su arma de reglamento disparó y mató a dos personas.

En las últimas horas, y según informó Telemundo (Canal 12), se conoció un video de los hechos que muestra la llegada en motos del grupo de seis.

