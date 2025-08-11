Toyota Gazoo Racing Uruguay: competir, crear, devolver

La historia de Toyota Gazoo Racing Uruguay comenzó como comienzan muchas grandes aventuras: con un sueño. El sueño de construir un equipo desde cero, con una visión que trascendiera los límites de la pista. Con ese objetivo, en 2018 se dio el primer paso en el Superturismo uruguayo, y desde entonces el crecimiento no se detuvo.

En su temporada debut, el equipo peleó el campeonato hasta la última vuelta. Al año siguiente, superando desafíos técnicos y humanos, llegó el primer título. Luego vinieron tres campeonatos más consecutivos, un subcampeonato en 2023 con un auto nuevo y la vuelta a la cima en 2024. Pero más allá de los trofeos (cinco títulos y más de 45 podios en siete años), lo que distingue al equipo es su propósito: competir con excelencia, innovar constantemente y retribuir a la comunidad.

“Nuestra historia en Uruguay es un testamento de lo que se puede lograr con visión, trabajo en equipo y el compromiso de devolver”, expresan desde el equipo. Esa filosofía no solo se refleja en los resultados deportivos, sino también en su incursión en el mundo del drift, donde dieron rienda suelta a la creatividad y la solidaridad.

80 aniversario de Ayax Un camino posible hacia la sostenibilidad: Ayax y la apuesta por los híbridos

Junto a Alejandro Curcio y Fernando “Monti” Montero, TGR Uruguay desarrolló un GR Supra con 900 hp y un AE86 con motor Ferrari, dos máquinas tan espectaculares como simbólicas. Con ellos realizaron exhibiciones, eventos solidarios y construyeron su propio Drift Park, un espacio para fusionar el automovilismo con el entretenimiento y la causa social.

DRIFT AYAX NO USAR1 Foto: Ayax

Eventos en Uruguay y Argentina, apoyo a instituciones como Teletón y Centro Horizonte —incluso batiendo un récord Guinness—, y la producción del documental Welcome to the Kingdom of Drift, que narra la evolución del drift desde Japón hasta el Río de la Plata, son parte de una propuesta integral que va más allá de competir: busca inspirar.

“El automovilismo nos une, pero lo que queremos construir va más allá del deporte. Se trata de formar una comunidad con valores compartidos, que entienda que cada desafío es una oportunidad para innovar, cada revés una chance para aprender y cada victoria un momento de dar”, reflexionan.

DRIFT AYAX NO USAR3 Foto: Ayax

La visión de Toyota Gazoo Racing Uruguay encuentra un soporte fundamental en Curcio Capital, cuyo respaldo no solo hizo posible la creación del equipo, sino que nutre los valores que lo impulsan: mejora continua (kaizen), respeto por las personas, búsqueda de la causa raíz y pasión por el trabajo en equipo.

Con un equipo técnico de primer nivel, pilotos como Fernando Etchegorry y Gastón Irazú, y una sólida estrategia de comunicación digital que los conecta con audiencias de todo el mundo, TGR Uruguay se posiciona como mucho más que un equipo de competición: es un proyecto de marca, innovación y propósito.

DRIFT AYAX NO USAR2 Foto: Ayax

En el año del 80° aniversario de Ayax, representante oficial de Toyota en Uruguay, el camino recorrido por Toyota Gazoo Racing es un símbolo de lo que puede lograrse cuando la pasión por las carreras se combina con una causa más grande. Porque cuando la competencia es también compromiso, cada victoria cuenta por dos.