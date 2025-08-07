Dos personas detenidas por comprar autos con billetes falsos en Maldonado: Fiscalía investiga red de estafa

Dos personas fueron detenidas por comprar vehículos con billetes falsos en Maldonado , informó la Jefatura de Policía del departamento fernandino.

El Departamento de Estafas de la Jefatura de Policía de Maldonado , bajo la supervisión de la Fiscalía de Tercer Turno, lleva adelante una investigación sobre una serie de estafas que involucraron la venta de vehículos a cambio de billetes falsos. El caso comenzó a tomar forma a partir de diciembre de 2024, cuando un hombre denunció haber vendido su automóvil y recibido U$S 4.000 en billetes apócrifos , lo cual descubrió al intentar cambiarlos.

A partir de esa denuncia, al menos cuatro personas más se presentaron en la Seccional 12ª de La Barra con situaciones similares: en todas las denuncias, los compradores entregaban billetes falsos de 100 dólares estadounidenses a cambio de vehículos.

El trabajo de inteligencia, realizado por el Departamento de Estafas con el apoyo del equipo de Analítica del Centro de Comando Unificado y funcionarios del Departamento de Rocha, permitió identificar a un sospechoso que residía en la ciudad de Lascano.

Este jueves, en cumplimiento de una orden judicial, se llevaron a cabo dos allanamientos en Lascano, donde se detuvo a un hombre de 32 años y una mujer de 22 años, ambos sin antecedentes penales. Durante los procedimientos, la Policía incautó un vehículo adquirido mediante maniobra fraudulenta, documentación vehicular, dos balanzas de precisión, sustancia blanca, dinero y varios teléfonos celulares.

Los detenidos se encuentran a disposición de la Fiscalía de Tercer Turno y se prevé que declaren en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el alcance de la red de estafas.