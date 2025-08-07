Dólar
/ Nacional / ESTAFA

Dos personas detenidas por comprar autos con billetes falsos en Maldonado: Fiscalía investiga red de estafa

Los detenidos son un hombre de 32 años y una mujer de 22 años, ambos sin antecedentes penales

7 de agosto 2025 - 15:29hs
WhatsApp Image 2025-08-07 at 15.21.39

Dos personas fueron detenidas por comprar vehículos con billetes falsos en Maldonado, informó la Jefatura de Policía del departamento fernandino.

El Departamento de Estafas de la Jefatura de Policía de Maldonado, bajo la supervisión de la Fiscalía de Tercer Turno, lleva adelante una investigación sobre una serie de estafas que involucraron la venta de vehículos a cambio de billetes falsos. El caso comenzó a tomar forma a partir de diciembre de 2024, cuando un hombre denunció haber vendido su automóvil y recibido U$S 4.000 en billetes apócrifos, lo cual descubrió al intentar cambiarlos.

A partir de esa denuncia, al menos cuatro personas más se presentaron en la Seccional 12ª de La Barra con situaciones similares: en todas las denuncias, los compradores entregaban billetes falsos de 100 dólares estadounidenses a cambio de vehículos.

El trabajo de inteligencia, realizado por el Departamento de Estafas con el apoyo del equipo de Analítica del Centro de Comando Unificado y funcionarios del Departamento de Rocha, permitió identificar a un sospechoso que residía en la ciudad de Lascano.

Este jueves, en cumplimiento de una orden judicial, se llevaron a cabo dos allanamientos en Lascano, donde se detuvo a un hombre de 32 años y una mujer de 22 años, ambos sin antecedentes penales. Durante los procedimientos, la Policía incautó un vehículo adquirido mediante maniobra fraudulenta, documentación vehicular, dos balanzas de precisión, sustancia blanca, dinero y varios teléfonos celulares.

Los detenidos se encuentran a disposición de la Fiscalía de Tercer Turno y se prevé que declaren en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el alcance de la red de estafas.

Personas Maldonado dólares

