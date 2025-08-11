Dólar
/ Nacional / CLÁSICO

Video muestra arribo de hinchas de Nacional a casa en Toledo con un arma; defensa del policía apunta a "legítima defensa"

Cuando terminó el clásico, seis personas en dos motos llegaron hasta la casa del efectivo, quien sacó el arma y dio muerte a los jóvenes

11 de agosto 2025 - 16:34hs
Fotos: capturas de video de Telemundo (Canal 12)

El sábado, un policía mató a dos hinchas de Nacional en la localidad de Toledo. Un video de los hechos muestra que el grupo de hinchas portaba al menos un arma y estaban, en su mayoría, con los rostros tapados.

El oficial permaneció detenido y luego fue puesto en libertad tras disposición de la Fiscalía.

Un comunicado del Ministerio del Interior informó que alrededor de las 17:18 del sábado se oyeron disparos en las calles Torres Quiroga y José Mateo Quiroga y alguien avisó al 911.

De acuerdo con la información inicial, un grupo de personas, entre ellas el policía, se había juntado a ver el partido y habían colgado una bandera de Peñarol en el tejido del frente.

Cuando terminó el partido, seis personas, en dos motos, llegaron hasta el lugar. Una de ellas tenía un arma de fuego. El policía salió con su arma de reglamento, disparó y mató a dos de las personas.

En las últimas horas, y según informó Telemundo (Canal 12), se conoció un video de los hechos que muestra la llegada en motos del grupo de seis.

Varios de ellos se encontraban con su rostro cubierto y se vio a un hombre vestido de campera roja con un arma de fuego en la mano. En las imágenes se aprecia, además, el momento de las detonaciones.

En conversación con El Observador, el abogado defensor del policía, Rodrigo Rey, manifestó que están "confiados" en lograr un "pronto" esclarecimiento del caso que "sin duda alguna se va a aclarar por la legítima defensa de quien estaba tranquilamente en su casa y sufrió una agresión".

En este sentido –que comparte la defensa con Marcelo Frioni– llamó a "dejar trabajar" a la Fiscalía con "tranquilidad" y aseguró que la Justicia contará con su "plena disposición" para colaborar en la investigación en "todos los niveles" para así lograr un "pronto esclarecimiento de los hechos".

