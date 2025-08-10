Hincha de Nacional imputado por herir a un policía con una bengala en el clásico niega ser el responsable: "Él estaba en otro lugar"

El hincha de Nacional imputado como el responsable de lanzar la bengala que hirió a un policía en el clásico con Peñarol del 6 de julio negó su participación en los hechos, según afirmó su abogado Pablo Casas en una rueda de prensa realizada este domingo.

Tras ser detenido el viernes, este domingo el implicado fue imputado por un delito de "homicidio en grado de tentativa a título de dolo eventual", por el que estará en prisión preventiva hasta el 1º de octubre.

Luego de la audiencia, Casas afirmó que se opuso a la formalización de su cliente, ya que este asegura que "estaba en otro lugar" cuando lanzaron la bengala.

"Ayer agregamos pruebas que, a nuestro entender, una vez que sean diligenciadas van a apoyar nuestra teoría del caso: mi cliente no fue el autor de lanzar la bengala" , afirmó el abogado, quien marcó que el hincha imputado "estaba en otro punto del estadio y colgado del alambrado".

Casas marcó que el hincha "estaba con su hermano", quien prestó declaración a las autoridades, y aunque reconoció que el hombre "se cambió de ropa en varias instancias" como "una forma de ocultarse dentro de la tribuna", esto "no tiene absolutamente nada que ver" con que "haya sido el autor de lanzar la bengala".

"Él ingresa con una ropa, se le saca una ropa con otra, las fotos que agregamos tiene otra ropa", añadió el abogado, que admitió que su cliente se reconoció en una foto presentada por Fiscalía: "Lo que decimos nosotros es la temporalidad. Al momento que se lanzó la bengala, él estaba en otro lugar, y agregamos fotos y videos que así lo van a acreditar. Por supuesto que la campera la usó, pero fue en otro momento".

"Lo que él declara es que si él está de frente a la cancha, colgado de un alambrado, mirando hacia el campo de juego, la bengala sale de atrás de él, y no puede ver quién es", concluyó Casas.