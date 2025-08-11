El gran momento del ex Nacional Alfonso Trezza, con dos goles y una asistencia para Arouca en el comienzo de la Liga de Portugal; mirá el video

El extremo uruguayo Alfonso Trezza, ex Nacional , fue uno de los protagonistas de la jornada inaugural de la Liga de Portugal , con un doblete y una asistencia en la victoria del Arouca ante el AVS (3-1).

En el minuto 9, Trezza irrumpió en el área pequeña y definió de primeras para abrir el marcador; en el 54 asistió al francés Naïs Djouahra con un pase largo para el segundo gol; y en el 62 anotó su doblete con un potente disparo desde media distancia.

"Me siento más cómodo en el Arouca, quiero seguir sumando y creciendo", declaró el delantero uruguayo al canal portugués Sport TV tras el partido, en el que recibió el premio al mejor jugador.

Su desempeño del sábado pasado refleja la versatilidad en el césped de Alfonso Trezza, de 26 años, que puede ocupar tanto la banda derecha -su posición original- como la izquierda, e incluso desempeñar funciones de centrocampista o punta.

Además de esta polivalencia, el extremo uruguayo aporta profundidad al juego gracias a su velocidad, lo que le ha convertido en un elemento indispensable del Arouca.

Festejo de Alfonso Trezza Festejo de Alfonso Trezza

Trezza comienza así de manera ideal su tercera temporada en el fútbol portugués, al que llegó en 2023 tras toda una carrera al servicio del Nacional de Montevideo, donde conquistó dos Ligas de su país natal y la Copa Libertadores sub-20.

Su primer año en el Arouca -club de la localidad homónima del centro de Portugal- lo pasó principalmente como suplente, pero en el siguiente asumió un mayor protagonismo tras las salidas de los goleadores del equipo, los españoles Rafa Mújica y Cristo González.

En esa campaña, el jugador, natural de Florida, fue clave en la lucha por la permanencia de un Arouca en reconstrucción, y en esta se perfila como uno de los principales argumentos del conjunto para volver a la parte alta de la tabla.

Alfonso Trezza es uno de los cuatro futbolistas uruguayos del Arouca, junto con el central Matías Rocha y los delanteros Dylan Nandín y Brian Mansilla, ambos fichados recientemente de forma definitiva tras un periodo de cesión del Racing y del Peñarol respectivamente.

En la próxima y segunda jornada de la Liga de Portugal tendrán el primer gran reto del curso, una visita al campeón Sporting, donde milita su compatriota Maxi Araújo.

EFE