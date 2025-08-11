"¡Váyanse todos!": el duro análisis del clásico Peñarol vs Nacional que hizo el periodista argentino Pablo Carrozza, hincha tricolor; mirá el video

El periodista argentino Pablo Carrozza , reconocido hincha de Nacional , hizo un "picante" análisis del clásico del pasado sábado en el que los tricolores fueron goleados 3-0 ante Peñarol en el Campeón del Siglo.

“¡Váyanse todos!”, escribió en la publicación que hizo en YouTube, donde manifestó su bronca por el resultado.

“Muchos pensaban que me iba a hacer el boludo y que no iba a poner la cara, pero acá estoy porque no tengo nada para esconder, llevo el escudo con orgullo”, señaló Carrozza este domingo, quien dijo que no había hablado el sábado porque estaba “caliente”.

El hincha y socio tricolor dijo: “A mí lo que me importa ganarle a Peñarol y Peirano ha perdido los últimos dos clásicos”.

También manifestó que en la comisión directiva hay “gente que le encanta salir en los medios”, sin dar nombres, y comentó que deberían “bajar un cambio”.

Luego, se refirió al vicepresidente Flavio Perchman, y dijo que "es un error" que hable tanto. "Pará un poco porque el plantel no lo ve con buenos ojos", comentó

Sobre Peirano, manifestó que es “un entrenador que se achica en los partidos importantes”.

Clásico campeonato clausura 2025/Pablo Peirano Foto: Leonardo Carreño

“Vos cuando llegás a Nacional lo que tenés que hacer es ponerte a pensar cuándo se juega el clásico, y ganar el clásico, poner todo en el clásico”, manifestó, además de cuestionar la actuación del DT en la Copa Libertadores, donde el tricolor fue último en su grupo.

“Vos no podés perder el clásico 3-0 sin gente”, agregó. “En un partido a puertas cerradas que parecía una práctica no te puede pasar por encima tu eterno rival de una manera como que no tenías ganas de jugar. Diste un montón de ventajas, Peirano, desde el armado, por eso yo creo que la responsabilidad la tiene el técnico y es el que ha perdido los dos últimos clásicos”.

Carrozza también criticó a los jugadores de Nacional. "Si no quieren hablar con la prensa, no hablen, lo que tienen que hacer es hablar adentro de la cancha y ayer no hablaron adentro de la cancha".

"Lo de ayer fue lamentable porque la camiseta de Nacional no puede tirarse de esa manera en un terreno de juego y ustedes no defenderla. Tenían que haber dejado hasta la última gota de sudor y de sangre adentro del terreno de juego, cuando ni siquiera pegaron una patada", agregó.

"Cuando nosotros, de este lado del charco, lo primero que vemos el fútbol uruguayo es que cuando vas perdiendo 2-0 o 3-0, o el partido no termina o si termina te vas con tres o cuatro expulsados. Y esto no pasó. Y Nacional pudio haberlo perdido por muchos más goles", dijo.