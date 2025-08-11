La tarde inolvidable de Walter Domínguez, el jugador del pueblo, quien alternando en OFI, defendió a la selección uruguaya

Diego Pérez y Walter Domínguez sonríen luego del empate de la selección de Uruguay ante Costa Rica, en lo que fue el debut del jugador de OFI

Walter Domínguez conocido como "El Jugador del pueblo" quien, jugando en la Organización del Fútbol del Interior (OFI), más precisamente en Juventud Soriano, fue llamado a defender a la selección uruguaya en un amistoso contra Costa Rica el año pasado, tuvo una tarde tremenda y para el recuerdo este domingo con su nuevo club, Independiente de Mercedes, al anotar cinco goles.

El volante, quien jugó en el 0-0 contra Costa Rica el 31 de mayo del año pasado con un combinado formado por jugadores del medio local, tuvo su gran momento de fama en ese entonces.

Walter Domínguez ingresó a los 79 minutos por Bruno Damiani y tuvo una chance de gol sobre el final, en un encuentro que dirigió Diego "Ruso" Pérez.

Con su ingreso, rompió una marca histórica para la selección de Uruguay, ya que un jugador de OFI volvió a la celeste luego de 47 años.

Una tarde de cinco goles

Independiente de Mercedes goleó este domingo 9-1 a Artigas Fútbol Club jugando en el Estadio Amalio Amy por el Torneo Integración.

El equipo que dirige Nicolás Arrué fue netamente superior a su rival.

walter dominguez Walter Domínguez con la camiseta de Independiente de Mercedes, su nuevo club

"El Jugador del Pueblo", Walter Domínguez, descolló con una actuación brillante y convirtiendo cinco de los goles de su equipo para la aplastante victoria.

Los demás tantos fueron anotados por Axel Aramburú, dos de Sebastián Antúnez y uno de Carlos Larralde.