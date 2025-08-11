Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

La tarde inolvidable de Walter Domínguez, el jugador del pueblo, quien alternando en OFI, defendió a la selección uruguaya

El futbolista tuvo una actuación para 10 puntos en una jornada inolvidable en un partido; Walter Domínguez, el jugador del pueblo, quien alternando en OFI, defendió a la selección uruguaya, fue brillante

11 de agosto 2025 - 13:31hs
Diego Pérez y Walter Domínguez sonríen luego del empate de la selección de Uruguay ante Costa Rica, en lo que fue el debut del jugador de OFI

Diego Pérez y Walter Domínguez sonríen luego del empate de la selección de Uruguay ante Costa Rica, en lo que fue el debut del jugador de OFI

FOTO: @Uruguay

Walter Domínguez conocido como "El Jugador del pueblo" quien, jugando en la Organización del Fútbol del Interior (OFI), más precisamente en Juventud Soriano, fue llamado a defender a la selección uruguaya en un amistoso contra Costa Rica el año pasado, tuvo una tarde tremenda y para el recuerdo este domingo con su nuevo club, Independiente de Mercedes, al anotar cinco goles.

Walter Domínguez ingresó a los 79 minutos por Bruno Damiani y tuvo una chance de gol sobre el final, en un encuentro que dirigió Diego "Ruso" Pérez.

Ignacio Ruglio
PEÑAROL

La definición de Peñarol respecto al futuro del plantel tras la lesión de Alejo Cruz que lo alejará más de un mes de las canchas

Darwin Núñez celebró su primer gol con su nuevo club, Al-Hilal
FÚTBOL INTERNACIONAL

¿Por dónde se podrán ver los partidos de Darwin Núñez con su nuevo equipo, Al-Hilal, de la Saudi Pro League?

Una tarde de cinco goles

Independiente de Mercedes goleó este domingo 9-1 a Artigas Fútbol Club jugando en el Estadio Amalio Amy por el Torneo Integración.

El equipo que dirige Nicolás Arrué fue netamente superior a su rival.

walter dominguez
Walter Dom&iacute;nguez con la camiseta de Independiente de Mercedes, su nuevo club

Walter Domínguez con la camiseta de Independiente de Mercedes, su nuevo club

"El Jugador del Pueblo", Walter Domínguez, descolló con una actuación brillante y convirtiendo cinco de los goles de su equipo para la aplastante victoria.

Los demás tantos fueron anotados por Axel Aramburú, dos de Sebastián Antúnez y uno de Carlos Larralde.

Temas:

Walter Domínguez OFI selección uruguaya Diego Pérez

Seguí leyendo

Las más leídas

El saludo de Suárez y Gallese
MLS

Video: el impresionante intento de gol de Luis Suárez desde mitad de la cancha que le sacó en la línea un golero que sonó para Peñarol; Inter Miami fue goleado en el derbi

Lionel Messi y Luis Suárez
URUGUAYOS

El ex Peñarol y ex Nacional que jugará en Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi y que es baja en uno de los equipos revelación de la Copa AUF Uruguay

Darwin Núñez debutó con un gol en su nuevo club, Al-Hilal de Arabia Saudita
AMISTOSO

Tras 24 horas de firmar su contrato, Darwin Núñez ya anotó su primer gol para Al-Hilal, su nuevo club; mirá el video

Maximiliano Cantera celebra el gol para Paysandú FC que se coronó campeón del Torneo Apertura de la Divisional C
FÚTBOL

Con un gol de Maximiliano Cantera, Paysandú FC fue campeón del Apertura de la Divisional C; Durazno FC, el equipo de Diego Forlán, fue vicecampeón

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos