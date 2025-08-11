Dólar
FÚTBOL INTERNACIONAL

¿Por dónde se podrán ver los partidos de Darwin Núñez con su nuevo equipo, Al-Hilal, de la Saudi Pro League?

Para estar atentos ya que el delantero uruguayo cambió de club; mirá por dónde ver a partir de ahora los partidos que juegue Darwin Núñez con su nuevo equipo, Al-Hilal, de la Saudi Pro League

11 de agosto 2025 - 13:03hs
Darwin Núñez celebró su primer gol con su nuevo club, Al-Hilal

Darwin Núñez tuvo un fin de semana muy agitado entre su despedida de Liverpool y su llegada a Al-Hilal. Este sábado firmó su nuevo vínculo con el conjunto de Arabia Saudita, mientras que este domingo, ya debutó con gol en un amistoso que se disputó en Suiza, y luego de ello, escribió una sentida despedida al club inglés.

En Uruguay, la empresa DAZN emitió dos partidos por fecha de la Saudi Pro League hasta el año pasado.

