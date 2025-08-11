¿Por dónde se podrán ver los partidos de Darwin Núñez con su nuevo equipo, Al-Hilal, de la Saudi Pro League?

Darwin Núñez celebró su primer gol con su nuevo club, Al-Hilal

Darwin Núñez tuvo un fin de semana muy agitado entre su despedida de Liverpool y su llegada a Al-Hilal. Este sábado firmó su nuevo vínculo con el conjunto de Arabia Saudita, mientras que este domingo, ya debutó con gol en un amistoso que se disputó en Suiza, y luego de ello, escribió una sentida despedida al club inglés.

El ex Peñarol firmó su vínculo con el club y lo presentaron con un video espectacular, al mismo tiempo que mostraron cuál será el número que utilizará.

Como informó Referí este domingo, tras 24 horas de firmar contrato, Darwin Núñez ya convirtió su primer gol en un partido amistoso que jugaron en Suiza ante Aarau, al que vencieron 6-0 y el jugó unos minutos en el segundo tiempo, teniendo en cuenta de que recién conocía a sus nuevos compañeros.

¿Por dónde se podrá ver a Darwin Núñez con su nuevo equipo, Al-Hilal, de la Saudi Pro League? En Uruguay, la empresa DAZN emitió dos partidos por fecha de la Saudi Pro League hasta el año pasado.

Este año, DAZN, un canal que se puede ver en streaming y se puede contratar desde Uruguay, es el que emite los diferentes partidos del torneo, aunque por ahora, no todos.