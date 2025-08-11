Darwin Núñez tuvo un fin de semana muy agitado entre su despedida de Liverpool y su llegada a Al-Hilal. Este sábado firmó su nuevo vínculo con el conjunto de Arabia Saudita, mientras que este domingo, ya debutó con gol en un amistoso que se disputó en Suiza, y luego de ello, escribió una sentida despedida al club inglés.
¿Por dónde se podrán ver los partidos de Darwin Núñez con su nuevo equipo, Al-Hilal, de la Saudi Pro League?
Para estar atentos ya que el delantero uruguayo cambió de club; mirá por dónde ver a partir de ahora los partidos que juegue Darwin Núñez con su nuevo equipo, Al-Hilal, de la Saudi Pro League