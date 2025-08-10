Durazno FC, el equipo de Diego Forlán, debió conformarse con el segundo lugar, ya que con un gol de Maximiliano Cantera, Paysandú FC fue campeón del Torneo Apertura de la Divisional C

Durazno FC, el club del cual es accionista Diego Forlán, empató 1-1 este domingo ante Paysandú FC en la final del Torneo Aperutra de la Primera Divisional C (ex Primera división amateur), pero perdió el título en definición por penales que ganaron los sanduceros, que fueron locales en el Estadio Artigas, 4-1.
