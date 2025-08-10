Durazno FC, el equipo de Diego Forlán, debió conformarse con el segundo lugar, ya que con un gol de Maximiliano Cantera, Paysandú FC fue campeón del Torneo Apertura de la Divisional C

Maximiliano Cantera celebra el gol para Paysandú FC que se coronó campeón del Torneo Apertura de la Divisional C

Durazno FC, el club del cual es accionista Diego Forlán , empató 1-1 este domingo ante Paysandú FC en la final del Torneo Aperutra de la Primera Divisional C (ex Primera división amateur), pero perdió el título en definición por penales que ganaron los sanduceros, que fueron locales en el Estadio Artigas, 4-1.

Maximiliano Cantera abrió el marcador para el campeón, en tanto que Andrés Rodales igualó las acciones para los rojos del centro del país para darle mayor emotividad al partido decisivo.

Paysandú FC había accedido a esta final luego de haber vencido a Bella Vista por 2-0 en una de las semifinales.

Por su parte, en la otra, Durazno FC había vencido con lo justo a Deportivo Italiano 1-0.

En este partido jugado en el Estadio Artigas, en el campeón, además de Maximiliano Cantera, muy conocido por haber jugado en diferentes clubes como Nacional, Deportivo Maldonado y Danubio, entre otros, jugó este encuentro Leonardo Gómez, el hermano del delantero tricolor Maximiliano Gómez.

Cantera anotó el transitorio 1-0 para el campeón a los 58 minutos, en tanto Rodales igualó a los 90+1', pero finalmente, no les alcanzó a los duraznenses, ya que en la definición por penales, el arquero Nazareno Pereyra, de Paysandú FC, atajó dos penales de los tres que le llegaron a ejecutar.