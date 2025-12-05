Comenzó a funcionar un nuevo radar en Montevideo: cuánto cuestan las multas de la IM por exceso de velocidad

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que quedó operativo un nuevo radar de fiscalización y a partir de las 00:00 de este viernes 5 de diciembre comenzará a aplicar multas por exceso de velocidad en la intersección de las calles Jujuy y Entre Ríos , en el barrio Villa Vista . En esta zona, el límite de velocidad permitido será de 45 kilómetros por hora.

Según la estructura de multas informada por la comuna, los conductores que excedan el límite de velocidad serán sancionados de la siguiente manera:

Además del nuevo radar en Jujuy y Entre Ríos, la comuna capitalina relocalizó otros puntos de fiscalización que estarán operativos próximamente . Estos puntos estarán ubicados en:

Exceso de entre 31 km/h y el doble del límite (menos uno): 12 UR.

Cuando estos nuevos puntos de fiscalización comiencen a operar, se realizará un anuncio correspondiente.

Por otro lado, se eliminó la fiscalización en tres puntos debido a cambios en la infraestructura de la zona que modifican las dinámicas de las velocidades. Estos puntos son:

Avenida 18 de Julio y Yaguarón.

Avenida Italia y Lido (al oeste).

Camino Carrasco y Lugo.

La colocación de este nuevo equipo de fiscalización forma parte de las medidas anunciadas en setiembre, en el marco de una serie de acciones de movilidad destinadas a mejorar la seguridad vial en la ciudad.