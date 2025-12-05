Aumenta el precio del boleto de transporte suburbano desde este sábado: las nuevas tarifas

Foto: Inés Guimaraens

El gobierno anunció un ajuste en el precio del boleto de transporte suburbano, el cual entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas del sábado 6 de diciembre. A través de un decreto firmado por Presidencia de la República, se estableció un incremento del 0,478% en el costo del pasaje, una actualización en función de diversos costos operativos del sector.

Con este ajuste, el boleto base que cubre el trayecto de 0 a 32 kilómetros pasará de 104 pesos a 105 pesos. Además, el decreto también contempla un aumento en el precio por el uso de los andenes en la Terminal de Río Branco, que se incrementa a 127,543 pesos.

El decreto oficial señala que esta suba responde a "ajustes en función de distintos costos", tales como la mano de obra, entre otros factores relacionados al transporte suburbano.

A continuación, el listado de precios que comienza a regir este sábado:

image (4)