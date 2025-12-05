El gobierno anunció un ajuste en el precio del boleto de transporte suburbano, el cual entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas del sábado 6 de diciembre. A través de un decreto firmado por Presidencia de la República, se estableció un incremento del 0,478% en el costo del pasaje, una actualización en función de diversos costos operativos del sector.
Aumenta el precio del boleto de transporte suburbano desde este sábado: las nuevas tarifas
