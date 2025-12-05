Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol vapuleó a Urunday y comparte la punta con Nacional

Peñarol le ganó 85-58 a Urunday Universitario este jueves por la noche en el Palacio Peñarol y trepó a la punta de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , que ahora comparte con Nacional.

En un partido que se disputó sin público por la sanción contra Peñarol por la suspensión del partido con Hebraica Macabi, Urunday comenzó mejor y se llevó el primer cuarto 21-15, pero en el segundo corto el carbonero reaccionó y puso un parcial de 28-14 para irse al entretiempo con ventaja de 8 puntos.

En la segunda mitad el local arrasó con un marcador de 42-23 para llevarse un partido que le permite mirar a casi todos desde arriba en la LUB.

El colombiano-estadounidense Andrés Ibarguen fue la figura de Peñarol con 19 puntos y 7 rebotes , junto a un Skyler Hogan que aportó otros 19 tantos . En Urunday destacó Eric Demers con 15 puntos.

Con este resultado Peñarol alcanzó los 18 puntos, producto de nueve victorias, dos derrotas, y la quita de dos puntos de principio de temporada. Urunday, en tanto, está quinto con 16 unidades, logradas gracias a cinco victorias y seis derrotas.

Biguá venció a Welcome y es escolta de Peñarol y Nacional

En el otro partido de la noche del jueves, Biguá venció 98-86 a Welcome de visitante y se trepó al tercer lugar de la tabla, como escolta de Peñarol y Nacional.

El equipo de Villa Biarritz se llevó el primer cuarto 22-17, pero la W ganó el segundo por 27-25 y al final del tercer cuarto dio vuelta las acciones con un parcial de 31-27, para llegar al último corto con el marcador 75-74. Sin embargo, Biguá cerró el partido con un contundente 24-11 que le permitió llevarse la victoria.

El dominicano Jhery Matos fue la figura de Biguá, con 26 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Del lado de Welcome volvió a destacar el colombiano Álvaro Peña, con 16 puntos y 10 rebotes.

Con este resultado Biguá llegó a 17 puntos, con seis victorias y cinco derrotas. Welcome, por su parte, continúa último: es el único equipo que aún no pudo ganar y perdió los diez partidos que jugó.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Nacional* 18 11 9 2 Peñarol** 18 11 9 2 Biguá 17 11 6 5 Hebraica Macabi 17 10 7 3 Urunday Universitario 16 11 5 6 Malvín* 15 10 7 3 Defensor Sporting 14 9 5 4 Goes 13 10 3 7 Unión Atlética 13 10 3 7 Aguada*** 12 10 6 4 Cordón* 11 11 2 9 Welcome 10 10 0 10

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Peñarol sufrió la quita de 2 puntos y se le dio por perdido el encuentro suspendido con Hebraica Macabi

*** Aguada sufrió la quita de dos puntos al comienzo de la temporada, y le sumaron la reducción de otros dos puntos por un salivazo a un árbitro.