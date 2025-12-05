Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol vapuleó a Urunday y comparte la punta con Nacional

Peñarol le ganó 85-58 a Urunday Universitario este jueves por la noche en el Palacio Peñarol y trepó a la punta de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), que ahora comparte con Nacional.
En un partido que se disputó sin público por la sanción contra Peñarol por la suspensión del partido con Hebraica Macabi, Urunday comenzó mejor y se llevó el primer cuarto 21-15, pero en el segundo corto el carbonero reaccionó y puso un parcial de 28-14 para irse al entretiempo con ventaja de 8 puntos.
En la segunda mitad el local arrasó con un marcador de 42-23 para llevarse un partido que le permite mirar a casi todos desde arriba en la LUB.
El colombiano-estadounidense Andrés Ibarguen fue la figura de Peñarol con 19 puntos y 7 rebotes, junto a un Skyler Hogan que aportó otros 19 tantos. En Urunday destacó Eric Demers con 15 puntos.
Con este resultado Peñarol alcanzó los 18 puntos, producto de nueve victorias, dos derrotas, y la quita de dos puntos de principio de temporada. Urunday, en tanto, está quinto con 16 unidades, logradas gracias a cinco victorias y seis derrotas.
Biguá venció a Welcome y es escolta de Peñarol y Nacional
En el otro partido de la noche del jueves, Biguá venció 98-86 a Welcome de visitante y se trepó al tercer lugar de la tabla, como escolta de Peñarol y Nacional.
El equipo de Villa Biarritz se llevó el primer cuarto 22-17, pero la W ganó el segundo por 27-25 y al final del tercer cuarto dio vuelta las acciones con un parcial de 31-27, para llegar al último corto con el marcador 75-74. Sin embargo, Biguá cerró el partido con un contundente 24-11 que le permitió llevarse la victoria.
El dominicano Jhery Matos fue la figura de Biguá, con 26 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Del lado de Welcome volvió a destacar el colombiano Álvaro Peña, con 16 puntos y 10 rebotes.
Con este resultado Biguá llegó a 17 puntos, con seis victorias y cinco derrotas. Welcome, por su parte, continúa último: es el único equipo que aún no pudo ganar y perdió los diez partidos que jugó.
Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Perdidos
|Nacional*
|18
|11
|9
|2
| Peñarol**
|18
|11
|9
|2
| Biguá
|17
|11
|6
|5
| Hebraica Macabi
|17
|10
|7
|3
| Urunday Universitario
|16
|11
|5
|6
| Malvín*
|15
|10
|7
|3
| Defensor Sporting
|14
|9
|5
|4
| Goes
|13
|10
|3
|7
| Unión Atlética
|13
|10
|3
|7
| Aguada***
|12
|10
|6
|4
| Cordón*
|11
|11
|2
|9
| Welcome
|10
|10
|0
|10
* Sufrieron quita de 2 puntos
** Peñarol sufrió la quita de 2 puntos y se le dio por perdido el encuentro suspendido con Hebraica Macabi
*** Aguada sufrió la quita de dos puntos al comienzo de la temporada, y le sumaron la reducción de otros dos puntos por un salivazo a un árbitro.