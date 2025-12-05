Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol vapuleó a Urunday y comparte la punta con Nacional

Además, Biguá le ganó a un Welcome que no levanta cabeza y quedó tercero, a un punto de Peñarol y Nacional

5 de diciembre 2025 - 8:22hs
Imagen del partido entre Peñarol y Urunday Universitario

Imagen del partido entre Peñarol y Urunday Universitario

Foto: @BasketCAPuy

Peñarol le ganó 85-58 a Urunday Universitario este jueves por la noche en el Palacio Peñarol y trepó a la punta de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), que ahora comparte con Nacional.

En un partido que se disputó sin público por la sanción contra Peñarol por la suspensión del partido con Hebraica Macabi, Urunday comenzó mejor y se llevó el primer cuarto 21-15, pero en el segundo corto el carbonero reaccionó y puso un parcial de 28-14 para irse al entretiempo con ventaja de 8 puntos.

En la segunda mitad el local arrasó con un marcador de 42-23 para llevarse un partido que le permite mirar a casi todos desde arriba en la LUB.

El colombiano-estadounidense Andrés Ibarguen fue la figura de Peñarol con 19 puntos y 7 rebotes, junto a un Skyler Hogan que aportó otros 19 tantos. En Urunday destacó Eric Demers con 15 puntos.

nacional vencio a cordon y trepo a la punta de la liga uruguaya de basquetbol, en el regreso del torneo
LIGA URUGUAYA

Nacional venció a Cordón y trepó a la punta de la Liga Uruguaya de Básquetbol, en el regreso del torneo

Peñarol 2025-2026
BASKETBALL

Liga Uruguaya de Básquetbol: tribunal sancionó a Peñarol, lo multó y le dio el partido ganado a Macabi

Con este resultado Peñarol alcanzó los 18 puntos, producto de nueve victorias, dos derrotas, y la quita de dos puntos de principio de temporada. Urunday, en tanto, está quinto con 16 unidades, logradas gracias a cinco victorias y seis derrotas.

Biguá venció a Welcome y es escolta de Peñarol y Nacional

En el otro partido de la noche del jueves, Biguá venció 98-86 a Welcome de visitante y se trepó al tercer lugar de la tabla, como escolta de Peñarol y Nacional.

El equipo de Villa Biarritz se llevó el primer cuarto 22-17, pero la W ganó el segundo por 27-25 y al final del tercer cuarto dio vuelta las acciones con un parcial de 31-27, para llegar al último corto con el marcador 75-74. Sin embargo, Biguá cerró el partido con un contundente 24-11 que le permitió llevarse la victoria.

El dominicano Jhery Matos fue la figura de Biguá, con 26 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Del lado de Welcome volvió a destacar el colombiano Álvaro Peña, con 16 puntos y 10 rebotes.

Con este resultado Biguá llegó a 17 puntos, con seis victorias y cinco derrotas. Welcome, por su parte, continúa último: es el único equipo que aún no pudo ganar y perdió los diez partidos que jugó.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Nacional* 18 11 9 2
Peñarol** 18 11 9 2
Biguá 17 11 6 5
Hebraica Macabi 17 10 7 3
Urunday Universitario 16 11 5 6
Malvín* 15 10 7 3
Defensor Sporting 14 9 5 4
Goes 13 10 3 7
Unión Atlética 13 10 3 7
Aguada*** 12 10 6 4
Cordón* 11 11 2 9
Welcome 10 10 0 10

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Peñarol sufrió la quita de 2 puntos y se le dio por perdido el encuentro suspendido con Hebraica Macabi

*** Aguada sufrió la quita de dos puntos al comienzo de la temporada, y le sumaron la reducción de otros dos puntos por un salivazo a un árbitro.

Temas:

Liga Uruguaya de Básquetbol Peñarol Nacional Biguá Urunday Universitario

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal
DERECHOS DE TV

Las dos licitaciones, de las ocho, que ganó Tenfield por los derechos de TV del fútbol uruguayo y en cuántas tiene derecho a igualar

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL URUGUAYO

Lo que se conoce sobre la posible llegada de Maxi Silvera a Nacional desde Peñarol

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Sorteo Mundial 2026: por dónde se podrá ver el evento en Uruguay

José Luis Palma, Ernesto Dehl e Ignacio Ruglio
DERECHOS DE TV

Del "fútbol no vale US$ 50 millones" a "si hay licitación no se va a presentar nadie": lo que decían Palma, Dehl y Ruglio antes de que la AUF revelara sus ofertas por los derechos de TV del fútbol uruguayo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos