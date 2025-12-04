Sorteo Mundial 2026: así le fue a la selección uruguaya en los últimos cuatro sorteos mundialistas

Este viernes, Uruguay conocerá quiénes serán sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , o al menos a dos de ellos, en el sorteo que la FIFA realizará en Washington DC. Hay 42 de 48 participantes confirmados , y los otros seis se definirán en marzo, con cuatro cupos para el repechaje europeo y otros dos para el repechaje internacional.

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) estará representada por su presidente Ignacio Alonso , el integrante del Comité Ejecutivo Matías Pérez , el director de Selecciones Nacionales Jorge Giordano , el funcionario del área deportiva Álvaro Núñez y el director del departamento de Marketing Marcos Méndez.

El entrenador de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa, también iba a asistir al sorteo, pero finalmente desistió de viajar en los últimos días.

Este será el quinto mundial consecutivo de Uruguay , que asiste al torneo sin falta desde Sudáfrica 2010 . En las anteriores cuatro ediciones, la suerte de la celeste en los sorteos ha sido dispar: estuvo en el único grupo con dos europeos en una edición, y pasó, le tocó un subcampeón del mundo , así como también tuvo un grupo accesible del que pasó con puntaje perfecto. En tres de esos cuatro grupos pasó a la siguiente fase, en dos de ellos como primero, algo que no ocurrió durante más de 60 años.

La suerte de Uruguay en los últimos cuatro sorteos mundialistas

Sudáfrica 2010: contra el local y el subcampeón del mundo

efe-jpg..webp El plantel completo de Uruguay posa antes del partido por el tercer puesto del Mundial de Sudáfrica 2010 EFE

Para la vuelta a los mundiales tras no lograr entrar a Alemania 2006, la selección uruguaya terminó en el grupo A con el local Sudáfrica, el subcampeón del mundo Francia y México, que venía de ser campeón de la Copa de Oro de Norteamérica un año atrás.

La celeste llegó a la cita mundialista con dudas, luego de llegar con lo justo al quinto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas y vencer a Costa Rica en el repechaje.

El equipo dirigido por Óscar Washington Tabárez comenzó el Mundial con un empate 0-0 ante Francia, que luego quedó eliminado en medio de un escándalo por la separación del plantel de Nicolas Anelka, que llevó a que el plantel le retirara la confianza al entrenador Raymond Domenech.

Tras ello, la celeste logró su primera victoria mundialista desde 1990 al vencer 3-0 a Sudáfrica con dos goles de Diego Forlán y un tanto de Álvaro "Palito" Pereira, y luego venció 1-0 a México con un gol de Luis Suárez para clasificar primera en su grupo con 7 puntos. Fue la primera vez que Uruguay clasificó en el primer lugar en su grupo mundialista desde 1954.

Luego la selección superaría las expectativas de propios y extraños al alcanzar las semifinales del torneo, después de eliminar a Corea del Sur en octavos de final y a Ghana en cuartos, y tras perder con Holanda en las puertas de la final. Con la derrota ante Alemania en el partido por el tercer puesto Uruguay quedó cuarto, en su mejor participación desde 1970.

Brasil 2014: el único grupo con dos europeos

0001645222.webp Suárez y Chiellini en lo que determinó la expulsión del uruguayo del Mundial Brasil 2014

Tras salir cuarto en el Mundial de Sudáfrica y obtener la Copa América 2011, Uruguay llegó al Mundial de Brasil 2014 como cabeza de serie, a pesar de que terminó clasificando a la cita al vencer en el repechaje a Jordania, luego de una mala racha en las Eliminatorias que lo dejó quinto sin la participación de Brasil.

A pesar de que el puesto privilegiado en los bombos presagiaba una mayor suerte para Uruguay, a la celeste le tocó el peor escenario posible: su grupo fue el único del torneo que tuvo a dos participantes europeos.

A la selección le tocó enfrentarse a Italia, que venía de perder la final de la Eurocopa 2012 con España, e Inglaterra, que contaba con Wayne Rooney y Steven Gerrard, en ese entonces compañero de Luis Suárez en el Liverpool, como sus máximas figuras. El otro rival que salió en el sorteo fue Costa Rica, que a priori parecía el rival más accesible.

Sin embargo, el resultado de ese grupo sorprendió. Uruguay comenzó el Mundial con una derrota ante Costa Rica por 3-1. Para clasificar, la celeste debía vencer a Inglaterra e Italia, y lo logró: primero le ganó 2-1 a los ingleses con dos goles de un Luis Suárez que tuvo una recuperación récord de su rodilla, y después superó 1-0 a Italia con un gol cerca de la hora de Diego Godín, para clasificar segundo con seis puntos por detrás de la sorprendente Costa Rica, que luego llegó a los cuartos de final.

Tras el partido con Italia, Suárez recibió la suspensión por morder a Giorgio Chiellini. Días después la selección, golpeada por la sanción, quedó afuera contra Colombia por los octavos de final.

Rusia 2018: puntaje perfecto

0026870905.webp José María Giménez celebra su gol contra Egipto en el primer partido de Uruguay en el Mundial de Rusia Getty Images

Después del desafortunado sorteo de 2014, a Uruguay le volvió a sonreír la fortuna en el grupo del Mundial de Rusia 2018, al que clasificó como segundo en las Eliminatorias. La celeste volvió a cruzarse con el local del torneo, junto con Egipto y Arabia Saudita.

A pesar de que luego llegó a cuartos de final, Rusia llegó a su Mundial con serias dudas sobre su rendimiento, ubicada en el peor puesto del Ránking FIFA de los 32 participantes previo a la cita (65). Arabia Saudita era la penúltima selección de esa lista, ubicada en el puesto 63. Egipto, en tanto, llegaba a su primer mundial desde 1990 con su figura Mohamed Salah entre algodones, tras sufrir una lesión en la final de la Champions League con el Liverpool.

Uruguay logró su primer puntaje perfecto en una fase de grupos mundialista desde 1954, cuando a pesar de que habían cuatro selecciones se jugaron solo dos fechas por grupo, y la primera en su historia con tres partidos. La celeste venció 1-0 en la hora a Egipto, sin Salah, con gol de José María Giménez, y luego le ganó con idéntico resultado a Arabia, gracias a un tanto de Luis Suárez. En el último partido goleó a Rusia 3-0 con goles de Suárez, Denis Cheryshev en contra y Edinson Cavani, con ambos equipos ya clasificados.

Después Uruguay eliminó a la Portugal campeona de Europa en octavos con dos goles de Cavani, quien no estuvo presente por lesión en la derrota por los cuartos de final ante Francia, a la postre ganadora del título.

Qatar 2022: la primera eliminación temprana en 20 años

godin-ante-corea-jpg..webp Diego Godín defendiendo a la selección uruguaya ante Corea del Sur en el Mundial Qatar 2022 EFE

Con la salida de Tabárez a un año del torneo y la clasificación con Diego Alonso, que ganó los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias, Uruguay llegó al Mundial de Qatar 2022 en medio de un nuevo proceso. Para ese desafío, el sorteo le puso en la fase de grupos a Portugal, que venía de clasificar a través del repechaje europeo, Corea del Sur, que tenía a su figura Son Heung-Min con lo justo, y Ghana, que había eliminado a Nigeria en las Eliminatorias Africanas.

Uruguay comenzó su periplo con un empate 0-0 ante Corea, que no contó con Son, y luego perdió 2-0 ante Portugal. En el último partido necesitaba vencer a Ghana y superar por diferencia de goles a Corea si esta vencía a Portugal.

La selección ganó 2-0 con dos goles de Giorgian de Arrascaeta, pero Corea superó 2-1 a Portugal y eliminó a la celeste por mayor cantidad de goles a favor, dejando a los dirigidos por Alonso a un gol de pasar a octavos de final, y concretando la primera salida de Uruguay de un Mundial en fase de grupos en 20 años, desde Corea Japón 2002.